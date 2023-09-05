В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына

Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.13 комментариев
Соответствующий снимок опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, и подписала, что генерал Сергей Суровикин вышел, жив, здоров, дома, с семьей, в Москве, передает Lenta.Ru.
На кадре видно идущего вдоль зеленого ограждения Суровикина в кепке, рубашке, джинсах и черных очках под руку со своей супругой.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине». До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».
Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом СПГ у острова Рюген и населенным пунктом Лубмин, проданы, сказала представитель ведомства, передает РИА «Новости».
Согласно данным немецкой прессы, после строительства «Северного потока – 2» на складах хранилось около 3 тыс. труб, их планировалось использовать на газопроводе OAL от Рюгена до Лубмина. В мае правительство Германии купило эти трубы у обанкротившегося оператора Nord Stream 2 AG за 70 млн евро.
Ранее премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявлял, что ФРГ следует отремонтировать «Северные потоки».
Бербок оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым»
Бербок поблагодарила Румынию за расширение ее инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, «дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 млн тонн ежемесячно», передает РИА «Новости».
Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).
Напомним, что Бербок уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной». В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе «беконом надежды».
Диписточник: В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России
По его информации, в Москве крайне недовольны заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica, российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки, передает ТАСС.
Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.
«Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник.
По информации издания, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».
Ранее Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией». Также он заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.
Напомним, Пашинян считает, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа. Пашинян подчеркивал, что в отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает для Еревана «определенные проблемы».
Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию на учебу
В заявлении ПБ Эстонии говорится о стремлении Москвы привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, которая проживает за рубежом. Эстонская сторона утверждает, что российские власти рассматривают их в качестве «будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение эстонских СМИ.
Авторы заявления также выражают недовольство тем, что в свете событий на Украине российское руководство рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством в качестве граждан России, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе в вопросах мобилизации.
Иностранцы, обучающиеся в России, по мнению полиции безопасности Эстонии, «представляют интерес для специальных служб РФ». Их призвали информировать эстонскую спецслужбу «о любых подобных контактах».
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала планы Эстонии начать подготовку в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности».
Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана
Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.
Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».
Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.
Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.
Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.
Депутат Вассерман назвал положительные стороны введение рейтинга учащегося
«Человеку свойственно, помимо всего прочего, еще и соревноваться с другими. И если это соревнование оценивается более-менее объективно, мне это кажется полезным. Так что саму идею рейтинга я одобряю, ну вот насколько хороша будет формула расчета рейтинга – это надо уже смотреть, анализировать», – говорит Вассерман.
Депутат рассказывает, что и сам на протяжении уже 40 лет участвует в интеллектуальном спорте и считает, что соревнования – это естественный путь к развитию.
«А если у какого-то ученика низкий рейтинг, относительно одноклассников, это будет стимул для того, чтобы ему как-то развиваться», – считает собеседник.
В электронных дневниках учеников 2–11 классов появился рейтинг учащегося, который основан на данных об успеваемости ребенка в классе за учебный год. С помощью него родители могут регулярно следить за успехами школьника и контролировать появление проблем в успеваемости школьника.
В рейтинге приводится место учащегося в общем рейтинге класса (исходя из средних баллов по всем предметам), рейтинг по всему классу, рейтинг учащегося по конкретным предметам (исходя из средневзвешенного балла по каждому предмету). По мнению создателей, благодаря этому инструменту учащиеся получают «стимул для повышения мотивации к обучению, уровня своих знаний и навыков».
В Университете Амстердама указали на подготовку к транспортировке скифского золота на Украину
Как указал Ланге, коллекция пока не передана. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке к ее транспортировке, передает ТАСС.
Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма в деле о скифском золоте и постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Археолог Айбабин рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине некуда забрать скифское золото из музея Нидерландов.
Напомним, в сентябре 2019 года Крым предоставил Апелляционному суду Амстердама неоспоримые доказательства по скифскому золоту. Был передан полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.
В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В ходе принятия решения украинская сторона не раз требовала отвод судей, которые занимаются рассмотрением дела о скифском золоте.
MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине
В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».
«Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.
Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».
Пленные рассказали, как ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном
По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, у него и его сослуживцев не было нужной подготовки и оружия. На острове под Херсоном они провели три дня. «Нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды», – рассказал Ярошенко, передает РИА «Новости».
Другой пленный Сергей Маштега рассказал, что командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами. Все знали, что там нереально выжить, … (но нам) сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете», – сказал Маштега.
Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, украинские военнослужащие решили самовольно покинуть остров, но их заметил дрон украинской аэроразведки, после чего по ним открыли «дружественный» огонь. «Был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й (раненый). Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время «квадрик» нас искал, рисовал и закидывал всякими возможными взрывчатками», – рассказал Маштега.
Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.
Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что украинская армия за три месяца контрнаступления не смогла достичь каких-либо значимых успехов на Запорожском направлении.
Снимок размещен в одной из местных групп в социальных сетях. Украинские СМИ уточняют, что фото сделали в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
Автор публикации заявила, что все школьницы одного из классов местной школы оделись в кружевную форму. Она призналась, что испытывает «грусть и стыд» по этому поводу, и задалась вопросом о том, «где вышиванки или хотя бы что-то стильное».
Сообщается также, что школьниц в парке заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К требованию женщины присоединились прохожие, они пригрозили школьницам обращением в правоохранительные органы и обвинениями в адрес родителей, передает РИА «Новости».
В разъяснении юристов, между тем, говорится, что на Украине нет документа, который предписывал бы определенный вид одежды для посещения школы.
Напомним, в мае 2021 года на Украине разгорелся скандал после того, как президент страны Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку.
Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине
Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.
Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.
Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.
В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.
Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны
Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).
Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.
Военные корреспонденты сняли на видео горящий в поле под Работино британский танк Challenger 2
Военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» показали кадры первого горящего танка Challenger 2.
Уточняется, что подобные танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по задумке Киева, должна была дойти до Крыма, однако потерпела поражение на первой линии обороны ВС России.
Примечательно, что ранее Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.