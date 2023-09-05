В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына

В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

Диписточник: В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

Tекст: Александра Юдина

По его информации, в Москве крайне недовольны заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica, российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки, передает ТАСС.

Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

«Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник.

По информации издания, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

Ранее Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией». Также он заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.

Напомним, Пашинян считает, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа. Пашинян подчеркивал, что в отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает для Еревана «определенные проблемы».

