Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Начался прием заявок для волонтеров выставки-форума «Россия»
Стартовал прием заявок для волонтеров Международной выставки-форума «Россия». Для помощи в организации и проведении выставки в качестве волонтеров будут задействованы более 5 тыс. молодых людей.
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и продлится до 12 апреля 2024 года.
Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.
Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.
Волонтеры будут работать с российскими и международными делегациями, обеспечивать взаимодействие с почетными гостями и СМИ, оказывать помощь в рамках выставочной и деловой программы, во время церемоний и различных мероприятий, обеспечивать навигацию и сопровождение на всех основных площадках.
Добровольцы, живущие в московском регионе, приглашаются для работы в течение не менее 24 смен, из других регионов России – не менее 10 смен (для иногородних волонтеров предусмотрено покрытие расходов на проезд и размещение).
Критерии отбора волонтеров: возраст старше 18 лет, интерес к событийному волонтерству, высокий уровень мотивации, коммуникативные и командные навыки. Подать заявку можно на сайте https://russia.dobro.ru/. Заявочная кампания продлится до марта 2024 года.