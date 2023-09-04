Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
В ЛНР установили 20 тыс. комплектов спутниковых антен по проекту «Русский мир»
В ЛНР установили порядка 20 тыс. комплектов бесплатного телевизионного спутникового оборудования по проекту «Русский Мир».
В декабре 2022 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, республики Крым и города Севастополя стартовала реализация спутникового телевещательного проекта «Русский мир», в рамках которого десятки тысяч граждан получают доступ к российскому телевидению.
В ЛНР установка комплектов абонентского спутникового оборудования «Русский мир» проходит в рамках Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики. За 2022-2023 годы установлено порядка 20 тысяч комплектов спутникового телевизионного оборудования в рамках реализации телевещательного проекта «Русский мир».
Основные критерии, по которым осуществляется первоочередная установка спутникового оборудования: отсутствие устойчивого эфирного цифрового телевидения; принадлежность к социально незащищенным группам населения (ветераны, инвалиды, дети войны, многодетные семьи и др.).
Ежедневно идет установка оборудования в разных городах и поселках. В Стаханове оборудование установили семье пенсионера Александра Яковлевича Сухотерина, а в Брянке – участнику Великой Отечественной войны Шакаловой Анне Григорьевне и ветерану труда Сальковой Нине Кузьминичне.