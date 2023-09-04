Эксперты оценили готовность наблюдателей к Единому дню голосования

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава рабочей группы Совета по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Александр Точенов подчеркнул: «Большая и серьезная задача – помочь организаторам выборов провести их чисто и не дать оклеветать процесс. Мы уже сейчас наблюдаем очень много неправды по поводу предстоящих выборов».

По словам Точенова, общественные наблюдатели, сообщая объективную информацию с участков, способны противостоять потоку фейков, защищая тем самым суверенитет страны, так как большинство информационных атак исходят из-за рубежа. «Все общественные наблюдатели на избирательных участках должны быть подготовлены», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

В Воронежской области круглосуточный мониторинг хода голосования готовится проводить региональный общественный штаб. На его базе созданы юридическая и информационные группы, группы оперативного реагирования и координации наблюдателей. «Изначально мы приглашали представителей СМИ на обучающие семинары для наблюдателей. Договорились о том, что в этом году совместно с РИА «Воронеж» будем широко рассказывать о самих наблюдателях, публикуя с ними интервью в дни голосования», – рассказала руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Алла Титова. Она также сообщила, что эксперты готовятся наблюдать и за дистанционным электронным голосованием, которое в этом году регион применяет впервые.

В Воронежской области обучающую программу ОП РФ и НОМ прошли 3400 наблюдателей. Семинары проводили опытные эксперты в области избирательного права и процесса, преподаватели вузов, авторитетные политологи и социологи.

В Орловской области в дни голосования на базе штаба будут работать 50 авторитетных экспертов, рассказал председатель реготделения движения детей и молодежи «Движение первых», член ОШ Антон Гомозов, добавив – в муниципальных образованиях общественный штаб создал свои местные группы экспертов. «В этом году решили провести обучение на более широкой площадке, на базе Института развития образования. Обучающие семинары прошли более 1400 человек, получив по итогам тестирования именные сертификаты», – рассказал он.

На круглом столе говорили и об уровне политической конкуренции на выборах. В Ростовской области в этом году он «зашкаливает», отметил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Александр Нечушкин.

Так, на выборах в Законодательное собрание региона кандидатов впервые выдвинули девять политических партий, в числе которых «большая четверка», а также партии «Коммунисты России», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Родина» и «Яблоко». Отказ в регистрации получила только партия «Родина», все остальные – были зарегистрированы. «Сейчас эксперты общественного штаба наблюдают за проведением агитации: серьезная конкуренция есть, но она конструктивная, серьезных нарушений не происходит», – сообщил Нечушкин.