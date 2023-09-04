Кириенко оценил подготовку программы Всемирного фестиваля молодежи в Луганске

Кириенко оценил подготовку региональной программы для гостей Всемирного фестиваля молодежи в Луганске

Tекст: Алина Власенко

ЛНР вошла в число 30 регионов, принимающих у себя иностранные делегации Всемирного фестиваля молодежи после основной программы фестиваля, который пройдет в начале марта 2024 года в Сочи.



По словам Кириенко, уже более 180 стран подали заявки на участие в фестивале. «Это, кстати, к вопросу о санкциях и о попытке отменить Россию. Как видите, ничего не работает. Мы уже понимаем, что у нас будут делегации из Америки, Англии, Франции, от всех европейских стран. Начинают они свое пребывание изначально в Сочи, а потом разъедутся по регионам, в том числе приедут и к вам», – отметил Кириенко.

Участникам стратегической сессии по разработке разработке программы в штабе общественной поддержки «Единой России» он рекомендовал предусмотреть возможность знакомства делегаций с историей Донбасса и рассказать гостям о знаковых для региона людях. «Людей всегда интересуют люди. Люди – достояние и богатство каждого государства», – отметил Кириенко.

Он также указал на важность создания пространства, которое позволило бы максимально большому количеству гостей найти на территории ЛНР друзей-единомышленников. «Советую тем из вас, кто поедет непосредственно в Сочи в качестве участника или волонтера: познакомьтесь с теми ребятами, которые поедут к вам, узнайте об их увлечениях, предложите анкету, и тогда им можно будет дать индивидуальную программу, затрагивающую их интересы», – рассказал Кириенко.

Первый замглавы администрации президента предложил продумать о создании сувенирной продукции, которая бы напоминала иностранным гостям о посещении Луганска. «Мы все живые люди, а значит, должна быть какая-то материальная вещь, на которой закрепляются эмоции и воспоминания. Подумайте, что иностранцы отсюда с собой заберут. То, что останется навсегда. И по истечении многих лет они будут рассказывать детям, что в 2024 году были в России в Луганске, и у них есть вот такой памятный сувенир», – отметил он.



Важной частью региональный программы является не только встреча гостей фестиваля в регионе, но и презентация ЛНР на других площадках фестиваля. «Необходимо готовиться шире, ведь не только к вам приедут гости, но и ваши ребята поедут тоже и делегатами, и волонтерам Фестиваля. В общей сложности вас будет 150 человек, поэтому Луганскую народную республику необходимо презентовать везде», – подытожил Кириенко.

В свою очередь, врио главы ЛНР Леонид Пасечник предложил рассказывать о жителях региона через призму донбасского характера, например, организовав гостям экскурсию на шахту.

