Чернышенко доложил об итогах приемной кампании в вузы России

Чернышенко на оперативном совещании подвел итоги приемной кампании в вузы и доложил о старте нового учебного года, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Он сообщил, что в стране обучается почти 4,5 млн студентов, в новом учебном году обучение начали 1 млн 236 тыс. 22 первокурсника. Выделено 626 тыс. 278 бюджетных мест, из них 37 тыс. 89 вузам новых регионов.

По поручению президента России Владимира Путина в рамках отдельной квоты в вузы зачислены участники СВО и их дети – около 8,5 тыс. человек.

Ряд учебных заведений принимают таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств. Из стран дальнего и ближнего зарубежья в российские вузы поступили 104 тыс. 488 абитуриентов, из них 25 тыс. – в рамках квоты правительства.

Востребованными направлениями стали информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, юриспруденция и менеджмент.

Популярностью среди абитуриентов пользуется сервис «Поступление в вуз онлайн». Документы через него подали более 375 тыс. человек.

Также в России реализуется новая система высшего образования. С 1 сентября начался пилотный проект введен в шести вузах. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового – со сроком обучения от четырех до шести лет, специализированного – от одного года до трех лет и аспирантуры.

Разработан новый макет государственного образовательного стандарта на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также позволит получать несколько квалификаций.

Подводя итоги, Мишустин поручил профильным ведомствам проанализировать результаты и учесть их при подготовке кампании к следующему году.

Он также поздравил школьников, студентов, учителей и преподавателей с началом нового учебного года. «Очень надеюсь, что ребята, которые учатся сегодня в школах и вузах, будут проявлять интерес к наукам, образованию, выигрывать олимпиады, конкурсы, участвовать активно в образовательной жизни страны», – сказал глава правительства.