Охлобыстин раскритиковал уехавших из России артистов

Охлобыстин назвал глупой и нечестной позицию уехавших из России артистов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, уехавшие находятся далеко и «с ними особо не о чем разговаривать», передает ТАСС.

Охлобыстин отметил, что запрещать песни таких артистов нет необходимости, так как их творчество принадлежит не им самим, а тому времени и тем людям, которые доверили им эти петь песни – наша общая культура.

Также актер выразил мнение касательно новых российских территорий, где по его мнению, формируется новая история.

«Там сейчас сердце России, там формируется новый генофонд, новое понимание нации, там формируется все», – подчеркнул Охлобыстин, заметив, что именно там сейчас нужны выступления российских артистов дл того, чтобы люди понимали, что «их не оставят».

Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку спецоперации, добавив, что ему «наплевать» на Россию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.