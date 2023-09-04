  • Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
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    Украина собирает против России свои последние силы
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    В Черном море уничтожены четыре катера с десантом ВСУ
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Отставку Резникова связали с провалом контрнаступления ВСУ
    В Китае предсказали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    Из-за инцидента с ветераном СВО в Ростовской области завели дело
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    30 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    20 комментариев
    4 сентября 2023, 09:51

    Производство дронов-камикадзе запустили на Камчатке

    Губернатор Камчатского края Солодов заявил о запуске производства дронов-камикадзе на нужды спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    На Камчатке стартовало производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации, сообщил глава края Владимир Солодов.

    В своем Telegram-канале он указал, что к отправке готова первая партия из 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад.

    Также Солодов отметил, что перед краевым правительством стоит задача обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Власти при этом организуют обучение подразделений, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию.

    Губернатор добавил, что такая возможность появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР Патриотическая».

    В начале августа в России стартовало производство новой версии дрона-камикадзе «Овод».

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

    Коментарии (38)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

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    2 сентября 2023, 06:25
    В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал на озвученные украинской стороной данные о гибели 400 тыс. бойцов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона случайно подтвердила гибель 400 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ», – сказал Макгрегор, отметив, что «украинцы и сами случайно подтвердили это», когда призвали «отдать дань уважения погибшим».

    Макгрегор указал, что совокупные потери США во Второй мировой войне были ниже. «Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго», – сказал он. Макгрегор уверен, что «все скоро поменяется». По его мнению, «конфликту пришел конец», передает РИА «Новости».

    Реальные потери ВСУ озвучил мобильный оператор «Киевстар», решивший устроить акцию, в которой предлагалось отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего солдата. В проморолике сообщалось: «400 тыс. героев уже никогда не ответят на звонок».

    Напомним, Макгрегор заявил, что рроссийские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта». Он считает, что российские силы при необходимости могут дойти до Одессы.

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    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (29)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (45)
    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

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    2 сентября 2023, 02:35
    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту

    Минобороны России сообщило о повторной попытке Украины атаковать Крымский мост морскими беспилотниками

    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу киевский режим предпринял новую попытку атаковать Крымский мост, используя полупогружные безэкипажные катера, сообщило Минобороны России.

    Вторая за несколько часов попытка атаки была предпринята около 02.10 мск. Беспилотник уничтожили в акватории Черного моря. Третий безэкипажный катер уничтожили около 02.20 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, первый морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря около 23.15 мск.

    Коментарии (24)
    1 сентября 2023, 14:22
    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

    Глава ГУР Украины Буданов считает, что нужно перенести войну на территорию России

    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт нужно перевести в Россию и на территорию ее влияния, чем шире операции, тем лучше, заявил руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    В интервью телеканалу «1+1 Буданов» заявил, что конфликт должен быть перенесен на другие территории, а именно России и туда, где есть ее влияние, чтобы «их растянуть», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна».

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    3 сентября 2023, 17:59
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ

    «Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин

    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.

    Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

    Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

    Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.

    Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

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    2 сентября 2023, 07:33
    Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины

    Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом

    Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада должны согласовать свой план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева, заявил британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж.

    Ледвидж, указывая на отсутствие значимых успехов у вооруженных сил Украины в ходе наступления, заявил, что Западу необходим «реалистичный, жизнеспособный, долгосрочный план с достижимым конечным результатом», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом Ледвидж подчеркнул, что план Запада «не обязательно должен быть тем же, что и у Украины». По его мнению, «процесс уже начался». В частности, Ледвидж указал на заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена. Ледвидж считает, что об этом не говорится напрямую, но Киеву предлагают отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО.

    Ледвидж заявил, что в Вашингтоне «мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма» в связи с угрозой «ядерной эскалации». Кроме того, ситуацию для Киева усложняют приближающиеся выборы в США.

    Ледвидж призвал «хладнокровно» оценить, какие глобальные вызову Западу предстоит решать через пять-десять лет, чтобы определить степень поддержки Украины. По его мнению, основным вызовом станет Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

    Он подчеркнул, что конфликт на Украине начнут «воспринимать как нечто вторичное», если к тому времени не удастся добиться мира, США его «отдадут на откуп» Европе. В нынешней ситуации «это могло бы обречь Украину на поражение», заявил Ледвидж.

    Напомним, Йенссен заявил, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает «менять» территории страны на членство в НАТО.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

    Коментарии (28)
    2 сентября 2023, 07:59
    В Китае будущее Зеленского увязали с Купянском

    «Гуаньча» предрек конец политической карьеры Зеленского в случае утраты Украиной контроля над Купянском

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, пишет обозреватель Чэнь Фэн.

    Чэнь Фэн отметил, что с провалом контрнаступления вооруженных сил Украины Зеленский «теряет весь свой лоск», но наиболее опасным для Зеленского местом обозреватель портала «Гуаньча» считает Купянск. Как пишет Чэнь Фэн, украинское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что освобождение Купянска позволит российским войскам развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова, что «станет огромной политической и военной катастрофой для Украины». Чэнь Фэн полагает, что после этого «политическая карьера Зеленского рухнет». Тот еще сможет оставаться «политиком-любителем», но лишится поддержки военных, и это будет для Зеленского фатально, заявил Чэнь Фэн.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска.

    Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Коментарии (15)
    1 сентября 2023, 12:11
    ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих

    Балицкий: ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих

    ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины в ходе атаки утром в пятницу в районе Работина в Запорожской области потеряли 156 военнослужащих, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, утром в пятницу противник в составе бригад до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино.

    «По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого ВСУ понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек», – написал Балицкий в Telegram.

    Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются захватить Вербовое для выравнивания линии фронта и окружения Работино. Противник регулярно высаживает диверсионные группы, однако значительных успехов достичь ему так и не удалось.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 21:32
    Нобелевский лауреат Муратов включен в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом лауреата Нобелевской премии журналиста Муратова

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова, а также экс-участника Comedy Club Руслана Белого, следует из сообщения ведомства.

    Кроме Муратова и Белого в реестр иноагентов внесены журналист Оксана Баршева, чеченский историк Майрбек Вачагаев, председатель отделения партии «Яблоко» Максим Резник, активист Евгений Карпов, журналист Денис Катаев, историк Олег Радзинский, а также экономист Константин Сонин, говорится на сайте Минюста

    Напомним, российский журналист, телеведущий, Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

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    3 сентября 2023, 00:19
    Минобороны объяснило правила отпусков мобилизованных

    Депутат Останина опубликовала разъяснения Минобороны о предоставлении отпусков мобилизованным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны России на запрос, касающийся отпусков мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине.

    Скан копии ответа ведомства опубликован в Telegram Останиной. Ответ дан на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что реализует меры по предоставлению отпусков мобилизованным «с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно»

    Вопросом занимается начальник штаба. При этом принимаются во внимание «задачи по предназначению, стоящие перед воинской частью». Штаб формирует график отпусков, который, учитывая оперативную обстановку, могут скорректировать командиры. Отмечается, что ротация проводится с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, участвующих в спецоперации. При этом информация о самой ротации засекречена.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить для мобилизованных, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

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