Производство дронов-камикадзе запустили на Камчатке

В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

Tекст: Евгений Поздняков

«Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

«Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

«Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.