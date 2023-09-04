Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи

Tекст: Ольга Никитина

Как ранее сообщал сам российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы, отмечает ТАСС.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры намечены на середину дня понедельника. В Кремле сообщали, что «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад – в октябре 2022 года в Астане, напоминает РИА «Новости».

Встрече лидеров двух стран предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу.