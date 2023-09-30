Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине

Tекст: Вера Басилая

Конгрессмен заявил, что инициатива также содержит помощь для ликвидации стихийных бедствий в США, но в документе нет пункта о финансировании Украины, передает РИА «Новости».

Пока ни одна из палат конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства.

Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

«Шатдаун» – приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если Конгресс не согласует новый бюджет.