Политолог Вербицкая: Новые регионы получат несколько миллионов книг на русском языке

Tекст: Евгений Романов

«Проблема с литературой в новых регионах стоит достаточно остро. Еще до 2014 года на территориях Донбасса властями Украины целенаправленно уничтожалась русская литература. А с начала ведения боевых действий украинский режим регулярно подвергал социальные объекты – школы, детские сады – обстрелам, в ходе которых уничтожалась сохранившаяся там литература на русском языке», – отмечает Маргарита Вербицкая, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

Она напомнила, что в Херсонской и Запорожской областях внедрялись образовательные программы, «направленные на уничтожение исторической памяти». «Русские произведения, которые весь мир признает общечеловеческим достоянием и которые являются частью золотого фонда мировой классики, упорно уничтожались украинской стороной в идеологической войне», – указала эксперт.

С вхождением новых регионов в состав России туда направлены по поручению президента 2,8 млн книг с произведениями классической и современной литературы. «Этот проект исключительно важен для жителей новых регионов, которые годами находились в культурной изоляции. Проект обеспечит восстановление библиотечного фонда в новых субъектах РФ. Помимо книг жители новых регионов получат возможность бесплатного подключения к сервису аудио и электронных книг «Литрес», – добавила Вербицкая.

По ее словам, инициатива позволит обеспечить необходимой литературой районные библиотеки и предоставит населению доступ к культурному достоянию русской литературы и возможность, которой они были лишены долгие годы, – быть частью своей истории, гордиться своим языком и культурой.

В субботу в стране впервые отмечается День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров.

Летом этого года партия «Единая Россия» провела акцию «Книги – Донбассу». Тысячи людей по всей стране приносили свои книги в общественные приемные ЕР, откуда их направляли на территорию Донбасса, Херсонщины и Запорожья.