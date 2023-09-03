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Космический корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа миссии Crew-6 на борту произвел успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, свидетельствуют видеокадры трансляции НАСА.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), отстыковка состоялась в 14.05, приводнение планируется 4 сентября в 07.17, передает ТАСС.
Отстыковку планировалось провести 1 сентября, но дважды переносилась из-за погодных условий в районе приводнения.
Помимо Федяева, в экипаж миссии Crew-6 входят астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.
Напомним, 26 августа к МКС стартовала ракета-носитель Falcon 9 с российским космонавтом Константином Борисовым на борту пилотируемого корабля Crew Dragon. Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. 27 августа пилотируемый космический корабль Crew Dragon с россиянином Борисовым на борту пристыковался к МКС.