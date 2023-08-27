Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.9 комментариев
Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого входит российский космонавт Константин Борисов, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 – космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Примерно через полтора часа члены экипажа смогут перейти на борт станции, на которой они, как ожидается, пробудут около шести месяцев, передает ТАСС.
Накануне ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США.
Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в составе экипажа миссии Crew-6 – космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.