Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.21 комментарий
Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США
Ракета с кораблем Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту стартовала к МКС с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX в 10.27 мск (03.27 по времени восточного побережья США) стартовала к Международной космической станции с космодрома в космическом центре Кеннеди штата Флорида.
На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 – космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.
Стыковка корабля с МКС запланирована на 15.50 мск 27 августа, передает ТАСС.
Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в составе экипажа миссии Crew-6 – космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.