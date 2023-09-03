«Российские хакеры» опубликовали информацию о военных объектах Британии

Mirror: Хакеры «слили» секретную информацию о военных и разведывательных объектах Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению издания, хакеры слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах, передает РИА «Новости».

В статье указано, что хакеры опубликовали тысячи страниц данных, которые могут помочь злоумышленникам проникнуть в лабораторию химического оружия Porton Down, на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

Газета утверждает, что хакерская группа LockBit, которая якобы связана с Россией, смогла похитить информацию о тюрьмах строгого режима и военном объекте, имеющим «ключевое значение для киберзащиты» Великобритании. Издание утверждает, что хакеры атаковали базы данных компании Zaun, которая производит ограждения для объектов строгого режима.

Напомним, СМИ со ссылкой на Королевскую почту сообщали о невозможности отправки посылок за границу из-за кибератаки. В ноябре россиянин Михаил Васильев был задержан в Канаде по требованию США, которые обвиняют его в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.