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    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    13 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    8 комментариев
    3 сентября 2023, 10:57

    В Крыму заявили, что ВСУ не достигнут целей контрнаступления

    Спикер крымского парламента Константинов: ВСУ не смогут «перерезать» сухопутный коридор в Крым

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов назвал это важной задачей для ВСУ. Он отметил, что Украина является частью американской стратегии, поэтому им и нужна хоть какая-то победа, которая смогла бы оправдать переданные им средства, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что украинские войска будут всеми силами пытаться перерезать движение на Крым, но эти попытки будут терпеть неудачу. По его словам, крымчане уже привыкли к «выходкам киевского режима».

    Как указал Константинов, их целью является то, что им нужно одержать любую победу, которую можно «превратить в невероятный успех», и отметил, что Украина «из любой деревни сделает город, а из города – страну, чтобы убедить свое руководство в необходимости продолжать» боевые действия, их продолжение «им жизненно необходимо».

    По его словам, а у США другая стратегия, им нужно как можно сильнее навредить России, и они считают, что затягивание конфликта, приведет к истощению российских территорий.

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал Токмак стратегически важный опорный пункт и транспортным узлом. «Из него, по сути, открывается дорога как на Бердянск, так и на Мелитополь. Если дать противнику пройти этот маршрут, то дальше у ВСУ не возникнет проблем с тем, чтобы по степи добраться до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом и заключается их логика», – уточнил он.

    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (24)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (45)
    2 сентября 2023, 14:53
    Российские войска улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки

    Минобороны: ВС России улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки

    Tекст: Вера Басилая

    На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе Артемовска и три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Марьинки.

    Противник потерял свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также орудие М119.

    На запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.Там уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20. В районе Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

    Также на южно-донецком ВС России нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар, а возле Камышевахи в Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ. Здесь противник за сутки потерял больше 105 военнослужащих и технику.

    Кроме того, на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. Противник потерял до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-20.

    В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении российские войска в течение суток отразили две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Червоная Диброва. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    На херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, а в районе населенного пункта Тягинка уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, в Отрадокаменке – пункт управления беспилотниками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.

    Коментарии (3)
    3 сентября 2023, 00:19
    Минобороны объяснило правила отпусков мобилизованных

    Депутат Останина опубликовала разъяснения Минобороны о предоставлении отпусков мобилизованным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны России на запрос, касающийся отпусков мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине.

    Скан копии ответа ведомства опубликован в Telegram Останиной. Ответ дан на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что реализует меры по предоставлению отпусков мобилизованным «с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно»

    Вопросом занимается начальник штаба. При этом принимаются во внимание «задачи по предназначению, стоящие перед воинской частью». Штаб формирует график отпусков, который, учитывая оперативную обстановку, могут скорректировать командиры. Отмечается, что ротация проводится с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, участвующих в спецоперации. При этом информация о самой ротации засекречена.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить для мобилизованных, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2023, 20:45
    Кассетный снаряд ВСУ попал в квартиру жилого дома в Донецке

    Корпус кассетного снаряда влетел в квартиру жилого дома в Донецке

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Петровском районе Донецка корпус украинского кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру.

    Хозяйка квартиры находилась в ней во время инцидента, снарядами ранило людей, которые гуляли во дворе, передает РИА «Новости».

    Между тем, ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

    Согласно данным с 19.20 по 19.30 в субботу украинские войска выпустили девять снарядов 155 мм по Петровскому району Донецка. С 20.05 по 20.10 было выпущено семь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватскому району.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка «натовскими» снарядами, в том числе с кассетными боеприпасами, пострадали шесть мирных жителей.

    Коментарии (4)
    2 сентября 2023, 17:44
    Артиллерия ВСУ нанесла удар по Токмаку

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская артиллерия ударила по городу Токмак Запорожской области, загорелся трансформатор, сообщили в администрации региона.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак, в результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко, на месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстрелах Донецка в субботу достигло восьми человек.

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    3 сентября 2023, 07:19
    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200

    Российская артиллерия поразила пять складов с боеприпасами для С-200 под Славянском

    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Под Славянском артиллерией поражены пять складов вооруженных сил Украины с боеприпасами для систем С-200, которые на Украине переделывают для ударов по наземным целям, сообщил глава пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

    Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Карловки. Нанесены ракетные удары по четвертой отдельной штурмовой бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Минесашвили сообщил, что ТОС «Солнцепек» поразила силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки. Российская авиация нанесла удары на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли четыре польских артустановки Krab у Райского и Долгой Балки, американскую гаубицу M119 и гаубицу «Мста-Б» у Белой Горы, Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра, сообщил Минесашвили.

    На Херсонском направлении поражены пункт управления беспилотниками и место хранения вооружения и боевых бронированных машин ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    Он рассказал, что у населенного пункта Ингулец уничтожена американская гаубица М777. За сутки военные группировки «Днепр» выполнили свыше 50 огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 у населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, передает ТАСС.

    Напомним, Украина пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант, они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу.

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    2 сентября 2023, 23:49
    Венгрия призвала Запад предоставить России гарантии безопасности

    Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш заявил о необходимости дать России гарантии безопасности со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада должны предоставить России гарантии безопасности и не должны принимать Украину в НАТО, заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

    Как заявил Гуйяш, переговоры об урегулировании конфликта на Украине окажутся эффективными только при условии, что в них примут участие не только Москва и Киев, но и Вашингтон, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

    Гуйяш не видит для Украины «реальных шансов вернуть территории». Также он подчеркнул, что Россия не угрожает Центральной Европе – по его словам, «за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов» в боях на Украине.

    Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал «совершенно нереалистичной» идею вернуть Крым под контроль Киева. Он также заявил, что на месте президента США и главы НАТО как можно скорее бы заключил мировое соглашение с Москвой.

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    2 сентября 2023, 17:47
    Российская ПВО сбила над Бердянском ракету ВСУ

    Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбила над Бердянском ракету ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбила над Бердянском в Запорожской области выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракету, сообщили в оперативных службах региона.

    В оперативных службах сообщили, что система ПВО ВС России около 14.00 в небе над Бердянском сбила ракету ВСУ. Там также добавили, что пострадавших и разрушений в результате попытки ракетной атаки ВСУ нет, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, как наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом на Запорожском направлении.

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    2 сентября 2023, 22:01
    При обстреле ВСУ предприятия в Запорожской области погибли два человека

    ВСУ нанесли удар по селу в Запорожской области, погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по предприятию в селе Конские Раздоры Запорожской области, два человека погибли, пять пострадали, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Источник уточнил, что удар был нанесен по коммерческому предприятию, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка, передает ТАСС.

    Ранее украинская артиллерия ударила по городу Токмак Запорожской области, загорелся трансформатор.

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    2 сентября 2023, 22:59
    Мирные жители погибли и пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ

    Жертвами украинских обстрелов ДНР и Запорожской области стали три мирных жителя

    Tекст: Антон Антонов

    В оперативных службах Запорожской области сообщили, что жертвами украинского обстрела стали два человека, еще пять получили ранения. В результате обстрела ДНР погиб один человек, девять получили травмы, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

    В Запорожской области вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Конские Раздоры. Под обстрел попала «территория коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка». Помещения разрушены, в частных постройках поблизости выбиты стекла, передает ТАСС.

    Пушилин в Telegram сообщил, что ВСУ нанесли удары по Донецку, Старомихайловке, Горловке, Александровке, Мироновскому. В Старомихайловке убита женщина, жители Донецка и Александровки получили ранения средней степени тяжести. В результате украинских обстрелов в ДНР повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

    Напомним, в Петровском районе Донецка корпус украинского кассетного снаряда пробил стену жилого дома и влетел в квартиру.

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    2 сентября 2023, 16:24
    Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Над территорией Белгородской области был уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

    ВС России пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по территории Российской Федерации, он был уничтожен над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в результате обстрела поселка Уразово погиб мужчина, еще двое жителей тяжело ранены.

    ВСУ дважды атаковали беспилотниками в Белгородской области село Долгое. Кроме того, в субботу российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе села Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области.

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    2 сентября 2023, 17:06
    ВСУ обстреляли Донецк «натовскими» снарядами с кассетными боеприпасами

    Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибра 155 мм с кассетными боеприпасами

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетными боеприпасами, в результате пострадали шесть человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 16.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка снарядами калибром 155 мм.

    Кроме того, в 14.35 и 14.50 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм из населенного пункта Кураховка, в 13.20 и в 14.45 ВСУ нанесли удар по тому же району обычными артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.

    Помимо этого, в 14.25 вооруженные формирования Украины обстреляли Кубышевский район Донецка из населенного пункта Яснобродовка ракетами РСЗО.

    Также в 13.05 ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм из населенного пункта Галицыновка.

    Обстрелы Донецка Вооруженными силами Украины из ствольной и реактивной артиллерии продолжались всю ночь и все утро субботы, прерываясь лишь на несколько часов.

    В субботу в результате обстрелов Донецка в Петровском районе пострадали шесть мирных жителей.

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    2 сентября 2023, 17:23
    Количество пострадавших при обстрелах Донецка в субботу достигло восьми человек

    Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрелов пгт Александровка со стороны ВСУ ранения получили два человека

    Tекст: Антон Никитин

    В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Александровке на западе Донецка ранения получили два человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Количество пострадавших при обстрелах Донецка в субботу увеличилось до восьми человек.

    Мэр Донецка сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрелов поселка городского типа Александровка на улицах Школьной и Горького ранения получили мужчины 1960 и 1966 г. р. Таким образом число пострадавших при обстрелах в субботу выросло до восьми.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка «натовскими» снарядами, в том числе с кассетными боеприпасами, пострадали шесть мирных жителей.

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

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