Спикер крымского парламента Константинов: ВСУ не смогут «перерезать» сухопутный коридор в Крым

Tекст: Валентина Григоренко

Константинов назвал это важной задачей для ВСУ. Он отметил, что Украина является частью американской стратегии, поэтому им и нужна хоть какая-то победа, которая смогла бы оправдать переданные им средства, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что украинские войска будут всеми силами пытаться перерезать движение на Крым, но эти попытки будут терпеть неудачу. По его словам, крымчане уже привыкли к «выходкам киевского режима».

Как указал Константинов, их целью является то, что им нужно одержать любую победу, которую можно «превратить в невероятный успех», и отметил, что Украина «из любой деревни сделает город, а из города – страну, чтобы убедить свое руководство в необходимости продолжать» боевые действия, их продолжение «им жизненно необходимо».

По его словам, а у США другая стратегия, им нужно как можно сильнее навредить России, и они считают, что затягивание конфликта, приведет к истощению российских территорий.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал Токмак стратегически важный опорный пункт и транспортным узлом. «Из него, по сути, открывается дорога как на Бердянск, так и на Мелитополь. Если дать противнику пройти этот маршрут, то дальше у ВСУ не возникнет проблем с тем, чтобы по степи добраться до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом и заключается их логика», – уточнил он.