Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Малыш панды из Московского зоопарка начал приобретать черно-белый окрас
У детеныша большой панды из Московского зоопарка постепенно появляется характерный черно-белый окрас, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, детеныш растет и каждым днем все заметнее привычный окрас большой панды – появляются характерные темные кольца вокруг глаз, темнеют ушки, понемногу чернеет шерстка на лапках, передает РИА «Новости».
Она также добавила, что и самой шерсти становится все больше.
Напомним, 30 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы.