Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна
МСКЦ: В Приморье ищут члена экипажа судна, тело погибшего рыбака подняли из воды
Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.
По его словам, одно тело подняли, поиск еще одного рыбака продолжается южнее мыса Гамова, передает РИА «Новости».
По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно.
Ранее рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло недалеко от берегов Канады, на его борту находились 24 человека.