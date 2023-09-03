В Польше запрет на съемку из-за страха перед «шпионажем» назвали абсурдным

INN Poland указала на абсурдность введенных в Польше правил с запретом на фото- и видеосъемку многих объектов

Tекст: Антон Антонов

Багиньский назвал правила абсурдными, отметив, что запрещено снимать «многие объекты», но «неизвестно, какие именно». По его словам, список «чрезвычайно длинный», а определение «очень широкое». «Если угодно, в нем будет записана половина Польши», – приводит слова Багиньского РИА «Новости» со ссылкой на INN Poland.

Обозреватель пояснил, что список не раскрывают, так как не хотят делать из него «меню» для шпионов и диверсантов. В этом, отметил автор, и заключается абсурдность запрета.

Багиньский сообщил, что в случае съемки в общественных местах полиция может забрать телефон. Он также задался вопросом о том, можно ли будет делать снимки в лесу или на пляже, ведь эти места могут оказаться тренировочным полигоном.

Указывается, что в Сейме уже приняли поправку к «Закону о защите Родины», в которой подразумевается запрет на фото- или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.

В конце августа нижняя палата парламента Польши утвердила девять членов новой комиссии, которая якобы должна расследовать некое «российское влияние на политиков» в стране в течение последних 15 лет.