Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
В Польше запрет на съемку из-за страха перед «шпионажем» назвали абсурдным
INN Poland указала на абсурдность введенных в Польше правил с запретом на фото- и видеосъемку многих объектов
В Польше из-за страха перед «шпионажем» со стороны России запретили вести фото- и видеосъемку многих объектов, но отказались раскрывать их список, рассказал обозреватель Конрад Багиньский.
Багиньский назвал правила абсурдными, отметив, что запрещено снимать «многие объекты», но «неизвестно, какие именно». По его словам, список «чрезвычайно длинный», а определение «очень широкое». «Если угодно, в нем будет записана половина Польши», – приводит слова Багиньского РИА «Новости» со ссылкой на INN Poland.
Обозреватель пояснил, что список не раскрывают, так как не хотят делать из него «меню» для шпионов и диверсантов. В этом, отметил автор, и заключается абсурдность запрета.
Багиньский сообщил, что в случае съемки в общественных местах полиция может забрать телефон. Он также задался вопросом о том, можно ли будет делать снимки в лесу или на пляже, ведь эти места могут оказаться тренировочным полигоном.
Указывается, что в Сейме уже приняли поправку к «Закону о защите Родины», в которой подразумевается запрет на фото- или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.
В конце августа нижняя палата парламента Польши утвердила девять членов новой комиссии, которая якобы должна расследовать некое «российское влияние на политиков» в стране в течение последних 15 лет.