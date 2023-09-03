Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Нигерия решила отозвать послов по всему миру
Президент Нигерии Бола Тинубу велел отозвать всех послов страны
Послов Нигерии по всему миру решено отозвать с их должностей, сообщила администрация президента страны.
Администрация в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщила, что Бола Тинубу велел отозвать всех послов после анализа ситуации в диппредставительствах страны. На своих местах останутся лишь постпреды при ООН в Нью-Йорке и Женеве, для них сделано исключение в связи с предстоящим заседанием Генеральной Ассамблеи, передает ТАСС.
Решение Тинубу вступает в силу со 2 сентября. Подчеркивается, что глава государства намерен добиться «эффективности и качества предоставления услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям» со стороны консульств и посольств Нигерии, передает РИА «Новости».