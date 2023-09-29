Сбивший пешеходов в Москве Mercedes попал в пятое ДТП с 2019 года

За сбившим пешеходов в Москве автомобилем Mercedes числится более 100 штрафов, машина прежде четыре раза попадала в ДТП

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о штрафах за неправильную парковку, несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости и другие нарушения. Один штраф на сумму 5 тыс. рублей все еще не оплачен. В правоохранительных органах рассказали, что «на этой автомашине уже четыре раза совершали ДТП»: в декабре 2019 года, марте 2020 года, июне 2022 года и апреле 2023 года.

Водитель задержан, с места происшествия он не скрывался. Как заявили в правоохранительных органах, «рассматриваются в том числе варианты, что водитель отвлекся на мобильный телефон либо уснул», передает ТАСС.

В главке СУ СК по Москве сообщили, что открыто уголовное дело по статье о «нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В СК сообщили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Напомним, главк МВД по Москве сообщил, что водитель Mercedes «выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», пострадали пять человек. Московская прокуратура сообщила, что «по предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей».