Водитель Mercedes сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы

В результате ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали дети

Tекст: Антон Антонов

В главке сообщили, что в 21.15 мск водитель Mercedes «выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов». Указывается, что пострадали пять человек, они «получили травмы разной степени тяжести», передает РИА «Новости».

При этом ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает, что «пострадали шесть человек, из них двое детей».

16 сентября в центре Москвы в стоящий на «аварийке» автомобиль въехала иномарка. Возле машины находились несколько человек, они пострадали при столкновении.