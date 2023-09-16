Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

Tекст: Антон Никитин

Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.