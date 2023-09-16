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В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль
В центре Москвы в стоящий на «аварийке» автомобиль въехала иномарка, сообщили в Дептрансе столицы.
Авария произошла на Садовой-Спасской улице, на место ДТП прибыли оперативные службы города, передает РИА «Новости».
На видеозаписи ведомства видно, как белый кроссовер на полном ходу въезжает в легковой автомобиль, у которого включены аварийные сигналы. Возле машины находились несколько человек, они также пострадали при столкновении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.