США объявили об увеличении сил НАТО в Косово

Tекст: Алексей Дегтярев

США и их партнеры по НАТО планируют увеличить численность сил KFOR для противодействия попыткам дестабилизировать ситуацию в непризнанном Косово, сказал Кирби, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Сербии и Косово нужно воздержаться от насилия, и потребовал от сербской стороны отозвать войска от границ региона.

На прошлой неделе премьер непризнанного Косово Альбин Курти обвинил сербские власти в убийстве полицейского. В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений в Косово.