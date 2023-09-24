Президент Сербии Вучич сообщил о гибели трех сербов во время столкновений в Косово

Tекст: Вера Басилая

Сербский лидер заявил, что двое из трех сербов были убиты с использованием снайперского оружия с большой дистанции, двое были тяжело ранены. Вучич также заявил, что проверяется информация о вероятном убийстве четвертого серба, передает ТАСС.

Вучич заявил, что всего за час несколько десятков сербов были полностью окружены, вероятно, вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, передает РИА «Новости».

По его словам, видимо, был дан карт-бланш Курти, чтобы KFOR разобралась с террористами, то есть убили как можно больше людей. Он уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы были доведены до открытых столкновений из-за постоянного террора Приштины.

Президент Сербии подчеркнул, что все происходящее укрепило его уверенность в том, что сербы никогда не признают независимость Косова, «могут делать, что угодно».

Ранее глава НКО «Европейский комитет по расширению НАТО» Фелингер призвал НАТО бомбить Белград.

До этого премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил о том, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один был ранен. По его утверждению, нападение на них организовали сербские власти.

Полиция непризнанного Косова проводит операцию по задержанию группы вооруженных лиц.