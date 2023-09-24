Полицейские Косова окружили подозреваемых в нападении на полицию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Курти по итогам заседания совета безопасности края, по меньшей мере 30 тяжело вооруженных людей окружены полицейскими Косова и должны сдаться, передает ТАСС. Он добавил, что преступники и их руководители «будут пойманы и наказаны».

По его словам, виновниками преступления являются не вооруженные гражданские лица и не контрабандисты, а профессиональные военные и полицейские силы. Он добавил, что указанная группа лиц носит маски и идентифицировать их личности или принадлежность к каким-либо подразделениям не удалось.

Ранее Курти заявил о том, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один был ранен. По его утверждению, нападение на них организовали сербские власти.