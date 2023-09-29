Депутат Госдумы Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов в Ростов Великий

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале глава области отметил, что инициативу подержали самая знаменитая ярославна и легендарная землячка Валентина Терешкова, а также сенатор Александр Русаков.

В правительстве Ярославской области отметили, что именно Евраев выступил с инициативой смены названия, после чего был сформирован оргкомитет по переименованию Ростова, в данный момент ведется подготовка необходимых документов. «Подходит к концу сбор мнений горожан, его проводят участники общественного движения «За Ростов Великий!» – рассказали в правительстве, добавив, что хотя процедура опроса необязательна, большинство опрошенных поддерживает инициативу.

Как заявили в региональном правительстве, Терешкова сочла переименование Ростова в Ростов Великий «важным шагом на пути к переменам в городе». «Ростов Великий, один из древнейших городов России с тысячелетней историей, по праву имеет основания именоваться Великим. Это духовный и нравственный символ нашего Отечества, колыбель крещения Руси. Здесь возникла одна из старейших православных епархий нашей страны, и на озере Неро началось крещение северо-восточной части Руси святым князем Владимиром», – процитировали депутата в региональном правительстве.

Также там добавили, что в данный момент Ростов является «скромным районным центром, а чтобы сделать Ростов по-настоящему великим, нужно приложить максимум усилий, нужна сплоченная работа власти и жителей города. Сейчас помимо подготовки к смене названия города, в Ростове идет большая работа по его благоустройству, что уже отметили жители.