Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

Tекст: Вера Басилая

«Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

«После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы»,– рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А. А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении.

Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.