Специалисты отреставрировали освобождавший Мелитополь от фашистов советский танк

В России отреставрировали освобождавший Мелитополь в годы Великой Отечественной советский танк

Реставрацию машины провели специалисты Музея «Битва за Ленинград» имени Колобанова и РВИО, сообщается на сайте организации.

Этот танк с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первым ворвался в Мелитополь при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1943 года. В тех боях экипаж погиб, а Т-70 после освобождения города установили на «Братском кладбище», где были захоронены красноармейцы, в том числе экипаж танка. Это был редкий случай, когда боевой танк стал памятником еще до окончания Великой Отечественной войны.

80 лет танк стоял на постаменте. В апреле 2023 года жители Мелитополя обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой отремонтировать танк, чтобы он проехал на параде в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (23 октября). Для реставрации танк был доставлен из Мелитополя в Петербург.

«Сегодняшнее событие – знаковое не только для жителей Мелитополя, но и для всех нас. Наши коллеги, Ленинградское отделение Российского военно-исторического общества, очень бережно подошли к вопросу реставрации. На танке оставили исторические пробоины от снарядов, при этом танк уже на ходу. Сейчас мы завершаем пуско-наладочные работы, и в середине октября танк поедет обратно в Мелитополь», – рассказал зампред РВИО Николай Овсиенко.

В ходе реставрации танк пришлось разобрать и собрать заново. Мастера устранили следы коррозии, обновили разрушенную ржавчиной часть дна и подшипники; починили катки, перебрали гусеницы, обработали и покрасили корпус внутри машины, оснастили танк новым двигателем. Следы пробоин от снарядов решили сохранить в первозданном виде, как свидетельства героической судьбы танка, который в скором будущем вернется в родной город.

«Инициатива восстановления боевого танка Т-70 принадлежит самим жителям Мелитополя. Экипаж этого танка победоносно, с боями разрушил надежду фашистов на оккупацию нашей родной земли в 1943 году. И в назидание нацистам XXI века в октябре текущего года эта боевая машина пройдет во главе праздничной колонны парада Победы. Танк станет эмоциональным символом памяти всех поколений россиян о Героях былых времен. Лязг его гусениц прозвучит эхом минувших Побед и ускорит наш триумф дней сегодняшних», – рассказал официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин.