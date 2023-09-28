«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Вертолет из Польши дважды пересек границу Белоруссии
Польское воздушное судно в четверг дважды нарушило белорусскую границу, заявили в пресс-службе министерства обороны республики.
Средства радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировали приближение польского воздушного судна к белорусской границе в 15.02 мск, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Около 15.20 оно пересекло границу Белоруссии, вошло на глубину до 1,5 км. В 16.22 мск вертолет повторно нарушил границу, углубившись на 300 метров, указало министерство.
Напомним, в начале сентября в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии польский военный вертолет нарушил белорусскую государственную границу. Варшава назвала сообщение белорусской стороны «ложью и провокацией».