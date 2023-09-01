  • Белоруссия заявила о нарушении границы польским военным вертолетом
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    10 комментариев
    1 сентября 2023, 22:23

    Польша назвала сообщение о нарушении границы Белоруссии ложью

    Представитель вооруженных сил Польши Горышевский отверг обвинения со стороны Белоруссии в нарушении границы вертолетом

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщение Белоруссии о том, что польский военный вертолет нарушил белорусскую государственную границу, не соответствует действительности, заявил представитель оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

    Как утверждает Горышевский, заявление Белоруссии является «ложью и провокацией». По версии Варшавы, «никакого нарушения такого свойства» не происходило, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    В свою очередь замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сказал, что Варшава намерена «анализировать ситуацию». Он заявил, что к «такого рода заявлениям со стороны белорусских служб» следует относиться «с очень большой осторожностью», поскольку эти службы – «прямое продолжение режима Лукашенко», передает РИА «Новости».

    По версии МИД, заявления Минска «обычно не основаны на истине», у них «есть политическая цель», так как Белоруссия рассматривает Польшу в качестве «недружественного государства».

    Напомним, госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский Ми-24 пересек границу в Берестовицком районе Гродненской области на предельно малой высоте, он залетел на глубину до 1,2 км. После этого польское воздушное судно вернулось обратно.

    1 сентября 2023, 15:39
    Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма
    Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морская авиация ЧФ сорвала попытку украинской ДРГ высадиться в Крыму для совершения терактов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, 29-30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

    Также истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.

    Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Напомним, 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

    Коментарии (45)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (34)
    1 сентября 2023, 15:03
    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ

    Глава украинской военразведки Буданов подтвердил большие потери ВСУ

    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев несет большие потери в рядах ВСУ, сообщил телеканалу «1+1» руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, потерь действительно много, постепенно идет привыкание, хотя это ненормально, передает РИА «Новости».

    Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.

    Коментарии (21)
    1 сентября 2023, 03:20
    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост

    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес считает, что Крым следует сделать непригодным для российского военно-морского флота и российских ВВС.

    Ходжес в интервью журналу Newsweek заявил, что речь идет не о том, чтобы помочь ВСУ «отбросить русских назад». Крым, подчеркнул он, является «решающим участком местности».

    Американский генерал полагает, что Крым следует «изолировать», а затем предоставить ВСУ достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы сделать регион непригодным для ВМФ и ВВС России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Ходжес призвал разрушить Крымский мост. По его словам, это полностью «изменит правила игры».

    Главной целью контрнаступления ВСУ, по оценке американского генерала, является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым. Большое значение для выполнения этой задачи, по его словам, будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов большей дальности. Это, по оценке генерала, «затруднит движение конвоев» по мосту.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Российский лидер называл террористическую атаку по мосту бессмысленным и жестоким преступлением.

    Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Угрозы Киева перекрыть полуостров он называл чистым блефом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине атаковать Крымский мост.

    Коментарии (30)
    1 сентября 2023, 00:05
    Что изменится в России с 1 сентября
    Что изменится в России с 1 сентября
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для таксистов вводятся ограничения по времени работы, стартует эксперимент по исламскому банкингу, вводится маркировка пива, сидра и детской воды, школьники начнут изучать устройство автомата и боевых гранат, а претендентов на госслужбу начнет отбирать искусственный интеллект. Что еще изменится в жизни россиян с 1 сентября?

    Контроль за маркетплейсами

    С первого дня осени вводятся антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Указанные нормы распространяются на крупные маркетплейсы, соответствующие следующим требованиям: они могут не допускать или удалять с площадки продавцов, через них проходит более 35% сделок от доли общего рынка, а также если их годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Таким интернет-магазинам будет запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услуги, либо ставить предельно низкую или высокую стоимость. Им также нельзя будет убирать товар из продажи, если это приведет к его подорожанию, или без весомых причин сокращать или прекращать его выпуск при наличии спроса.

    Также запрещается навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам и ограничивать или мешать предпринимателям входить или выходить с площадки. Отвечать за выявление нарушений нового закона будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

    Исламский банкинг

    Стартует двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга (деятельность на финансовом рынке по нормам шариата) в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Он предусматривает введение особого правового режима, который распространяется на сделки, не подразумевающие процентные ставки, но допускающие вознаграждение в виде переменной величины. При этом, согласно нормам ислама, запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака, оружия, а также производства свинины. Подробнее – в статье «Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата»

    Российские школьники 1–11-х классов будут учиться по единым программам

    С начала учебного года российские школы переходят на новые федеральные основные образовательные программы обучения, которые устанавливают обязательный базовый уровень требований к содержанию общего образования, сообщает Минпросвещения России. В рамках нововведения разработаны онлайн-сервисы для учителей и управленческих команд образовательных организаций: конструктор рабочих программ и конструктор учебных планов.

    Старшеклассники на уроках ОБЖ будут проходить курс начальной военной подготовки

    Уроки по основам безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) с начальной военной подготовкой (НВП) подвергаются изменениям, сообщает Интерфакс. В рамках этого курса школьники изучат строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты.

    Изменены также программы по истории, куда включили события 2022 года, обществознанию, литературе, окружающему миру и географии. На этих уроках школьники изучат вопросы противодействия коррупции, передает ТАСС. Детям расскажут об опасности коррупции и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

    В колледжах на классных часах будут обсуждать «Семьеведение»

    Для среднего профессионального образования (СПО) готовы к внедрению программы воспитания, куда входит направление духовно-нравственного воспитания «Семьеведение», передает РИА «Новости». Соответствующие методические материалы разработаны для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов.

    Также в колледжах вводятся обязательные программы наставничества, которые подразумевают комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

    «Основы российской государственности»

    Теперь студенты всех высших учебных заведений в рамках учебной программы пройдут курс истории России, передает сообщение Минобрнауки России ТАСС. Он должен составлять не менее 144 часов.

    Также введен междисциплинарный курс «Основы российской государственности», который включает в себя элементы истории, социологии, психологии, политологии, философии, экономики и географии, сообщает ТАСС. По словам специалистов, он необходим для формирования представления о стране и человеке как созидательном начале государственности.

    Отказ от Болонской системы образования

    Кроме того, с началом этого учебного года будет проходить пилотный проект по реформе «вышки», старт которого дан соответствующим постановлением правительства. Он продлится до 2026 года. Подразумевается переход от действующих сейчас систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, а также переход от магистратуры к специализированному высшему образованию. Кроме того, планируется реализация обновленных программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

    Водителям такси запрещают перерабатывать

    Постановлением правительства вводятся нормы рабочего времени для таксистов. Они не смогут работать более 40 часов в неделю и более 10 часов в сутки, однако это время может быть увеличено на два часа в день в целях завершения заказа. Для учета времени нужно будет вести журнал или установить в автомобиле тахограф.

    Еще одно постановление предусматривает начало работы Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) легкового такси, которая позволит усилить контроль за перевозками и повысить их безопасность. В новую систему в течение суток будут поступать данные, касающиеся предоставления, приостановления, возобновления или аннулирования разрешений для такси, из трех региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. ФГИС будет реализована на единой цифровой платформе «Гостех».

    Детей-безбилетников нельзя высаживать

    Также с 1-го числа будут внесены изменения в правила перевозок пассажиров: вступает запрет на высаживание из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, сообщает ТАСС. При этом перевозчик будет обязан передать несовершеннолетнего «зайца» органам полиции.

    Рецептурные препараты

    С 1 сентября изменятся правила отпуска рецептурных лекарств из аптек, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, фармацевты обязаны вбивать в чек дату, номер и серию рецепта при продаже некоторых категорий препаратов. Речь идет о лекарствах, которые подлежат предметно-количественному учету, отпускаются по льготам с полной или частичной компенсацией государством или продаются дистанционно. Уточняется, что препараты первого типа, куда входят, например, антигистаминные, будут отпускаться в прежнем порядке.

    Обязательная цифровая маркировка товаров

    Теперь производители воды для детского питания обязаны маркировать товар и предоставлять сведения о продукции в систему мониторинга «Честный знак», передает Интерфакс. С помощью специального мобильного приложения покупатель может отсканировать нанесенный на товар код и узнать информацию о нем.

    Наносить средства идентификации также должны будут на медицинские изделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, БАДы и антисептики, говорится в соответствующем постановлении правительства РФ. Информацию об этих товарах также можно будет узнать, просканировав код с помощью мобильного приложения «Чистый код».

    Искусственный интеллект государственного HR

    Стартует эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который продлится до ноября следующего года. Он основан на платформе «Государственные кадры» на базе «Гостеха», сообщает «РГ». Искусственный разум оценит профессиональное развитие, мотивацию, формирование профессиональной культуры и противодействие коррупции кандидатов на должность чиновников.

    Социальная сфера

    Мамы и папы детей-инвалидов теперь могут копить дополнительные выходные и использовать сразу до 24 таких дней в течение календарного года, следует из постановления правительства РФ. Если дополнительный отпуск превышает четыре дня, то его график необходимо предварительно согласовать с работодателем.

    Алкоголь и табак

    В России будет создан реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, который будет вести Росалкогольрегулирование, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации. В реестр будут автоматически включены производители, имеющие на 31 августа разрешение на использование основного техоборудования с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год. Кроме того, закон обязует маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

    Также начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции на базе единой цифровой платформы «Гостех», следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства. Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях, благодаря чему контролирующие органы смогут оперативно проверять их статус.

    Коментарии (23)
    1 сентября 2023, 10:30
    В Польше пришли в ужас от положения ВСУ

    Польский волонтер Высоцкий: Полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь.

    По его словам, в начале лета ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, при этом людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют, передает РИА «Новости».

    По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск, а вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать.

    «Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят», – заключил Высоцкий.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 15:11
    Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
    Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последнюю неделю нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносились по пунктам управления, центрам радио- и радиотехнической разведки ВСУ, объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удары наносились по местам хранения западных образцов вооружения и аэродромам. Это позволило нарушить управление стратегической системой радиопомех, уничтожить два цеха сборки безэкипажных катеров, используемых для террористических атак.

    Под удары попали комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, авиационные средства поражения западного производства.

    30 августа Минобороны сообщало о групповом ударе по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 10:00
    В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

    В России 1 сентября заработал запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины

    В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин
    @ Melissa Erichsen/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации.

    В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор.

    Как гласит документ, эксплуатация транспортных средств запрещается, если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, передает РИА «Новости».

    Исключение составляют стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, зеркала заднего вида, нагревательные элементы ветрового стекла.

    Таким образом, в список исключений не вошли крепления для навигатора или телефона, видеорегистраторы, транспондеры для проезда по платным трассам.

    В правилах дорожного движения уже есть запрет на установку чего-либо, что мешает обзору для водителя. Это нарушение наказывается штрафом в 500 рублей.

    Как сообщили в пресс-службе МВД России, в части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло, это положение применялось и прежде. Оно не включает в себя запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности.

    Напомним в сентябре 2021 года Autonews сообщил, что в Кодекс об административных правонарушениях планируется добавить ряд новых штрафов для автомобилистов, соответствующий пакет разрабатывает Минюст.

    Коментарии (14)
    1 сентября 2023, 06:10
    НАСА показало кратер в месте падения станции «Луна-25»

    НАСА опубликовало фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»

    НАСА показало кратер в месте падения станции «Луна-25»
    @ nasa.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25», сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    Снимки лунной поверхности, на которой возник новый кратер, размещены на сайте НАСА.

    В сообщении НАСА говорится, что точку падения 21 августа опубликовал Роскосмос. Аппарату LRO направили команду сделать снимки этого места 22 августа, передает РИА «Новости».

    Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Отправка новой миссии на Южный полюс естественного спутника Земли может произойти в 2025–2026 годах.

    Коментарии (26)
    1 сентября 2023, 14:12
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Коментарии (11)
    31 августа 2023, 23:18
    Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА
    Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти российской столицы совместно с военным ведомством за сутки оборудуют позиции противовоздушной обороны для перехвата летящих на Москву беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства рассказал, что по запросу Минобороны новые объекты ПВО создаются за сутки. Такая работа ведется уже несколько недель, рассказал он.

    «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как рассказал Собянин, когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций ПВО, встал вопрос о том, в какие сроки будет сделан определенный объем работ. «Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки», – подчеркнул мэр.

    В этом году, сообщил он, в Москве сделали многое для обороны города от налетов беспилотников. Киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день, указал Собянин.

    Так, рассказал он, в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов уже сбил БПЛА, направлявшийся в сторону столицы.

    Напомним, минувшей ночью силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе Московской области уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы.

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    1 сентября 2023, 00:15
    В Пентагоне ответили на вопрос о войне против России

    Пентагон: США не считают, что ведут войну против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. Так он ответил на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, передает ТАСС.

    Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что коллективный Запад во главе с США ведет против России необъявленную гибридную войну.

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    1 сентября 2023, 08:54
    В США заявили о ликвидации главного союзника

    Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом

    В США заявили о ликвидации главного союзника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».

    Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».

    Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.

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    1 сентября 2023, 12:38
    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы

    Политолог Лизан: Экстрадиция уклонистов принесет ЕС множество проблем, но не поможет Украине

    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы
    @ TIAGO PETINGA/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Некоторые страны с удовольствием бы выдали Украине уклонистов. Но подобные действия чреваты нарушением международных норм и прав человека. Более того, поймать эту категорию мигрантов будет непросто, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине задумались о принудительном возвращении уклонистов из-за границы.

    «У Украины есть два варианта для возвращения уклонистов. Первый – правовой, но он долгий и муторный. Нужно провести расследование по каждому случаю и доказать, что конкретный человек дал взятку конкретному военкому или врачу. Второй путь – объявить все справки о негодности к военной службе недействительными. Именно его, скорее всего, выберет офис Зеленского», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Согласиться на выдачу украинцев и пренебречь правовыми нормами могут страны Прибалтики и Польша. Но даже там подобное решение вызовет недовольство. Среди оппозиции найдутся прагматики, которые объявят о потере значительного объема дешевой рабочей силы», – отмечает он.

    «Кроме того, для осуществления подобной практики нужно одобрение Брюсселя. Но я не думаю, что страны Западной Европы пойдут на такие меры, так как это отразится на репутации ЕС. Экстрадиция украинцев повлияет и на экономику. Например, Германия испытывает нехватку трудовых ресурсов, поэтому не захочет выдавать потенциальных рабочих Зеленскому», – поясняет собеседник.

    «США теоретически могут надавить на ЕС, чтобы те выдали украинцев, но это решение приведет к имиджевым потерям для Вашингтона. Также экстрадиция станет неприятным правовым прецедентом. Многие афганские, вьетнамские или китайские мигранты поймут, что при необходимости и их могут выслать», – акцентировал эксперт.

    «Экстрадиция украинцев несет за собой и организационные сложности. Необходимо снарядить миграционную полицию и устраивать рейды на переселенцев, для этого нужны люди. Кроме того, беженцы могут уйти в подполье и поймать их станет очень сложно», – подчеркнул он.

    «После первых экстрадиций на Украину многие мигранты поймут нависшую над ними угрозу и покинут страны ЕС. Беженцы могут переехать в Россию, наша страна их не выдаст. Так что на месте Зеленского я бы не надеялся на пополнение рядов ВСУ за счет сбежавших в ЕС украинцев. Максимум, на что он может надеяться – несколько десятков тысяч», – заключил Лизан.

    Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Как отмечают украинские СМИ, мужчины, выехавшие из страны, а также их семьи, даже после окончания российской спецоперации не вернутся назад из-за угрозы возбуждения уголовных дел.

    Напомним, Зеленский распорядился проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Это связано с коррупционными нарушениями. Если документы граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться с ними будет полиция.

    Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек. На фронт, считает он, будут отправлять даже инвалидов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мотивах такого решения украинского руководства. Эксперты отмечали, что большие потери в результате контрнаступления и острый дефицит солдат заставили Зеленского искать новые способы пополнения рядов ВСУ.

    При этом мобилизационные мероприятия на Украине давно вызывают серьезное недовольство среди населения. Так, во вторник стало известно о неожиданном вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

    Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать мужчину к выполнению военной обязанности. В документе также говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

    Коментарии (5)
    1 сентября 2023, 14:22
    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

    Глава ГУР Украины Буданов считает, что нужно перенести войну на территорию России

    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт нужно перевести в Россию и на территорию ее влияния, чем шире операции, тем лучше, заявил руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    В интервью телеканалу «1+1 Буданов» заявил, что конфликт должен быть перенесен на другие территории, а именно России и туда, где есть ее влияние, чтобы «их растянуть», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна».

    Коментарии (39)
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