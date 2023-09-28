«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.10 комментариев
Верховный суд признал отравление алкоголем страховым случаем
Смерть от алкогольного отравления признана страховым случаем, соответствующее определение дала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России.
Прецедентом для рассмотрения коллегии стал случай с оренбуржцем, взявшим ипотеку в 2021 году более чем на 2 млн рублей, он присоединился к программе страхования от несчастных случаев и болезней, передает РИА «Новости».
Страховая компания взяла на себя обязательство покрыть долг, если с мужчиной что-то произойдет. Через несколько месяцев мужчина умер от отравления алкоголем. По данным следствия, он купил спиртосодержащий продукт в пластиковой таре без этикеток и маркировки, принес его в кафе и добровольно распил его.
Экспертиза показала в алкоголе наличие метанола. На продавца завели дело о производстве не отвечающих требованиям безопасности товаров. Вдова мужчины обратилась в страховую с заявлением о выплате возмещения, но ей отказали, поскольку в договоре были прописаны исключения. Суды трех инстанций согласились с отказом компании выплачивать деньги.
Суд первой инстанции исходил из того, что смерть мужчины наступила в результате несчастного случая, на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление алкоголя с содержанием токсических веществ. Но Верховный суд пояснил, что суды не разобрались в используемых терминах в договоре. По мнению ВС России, мужчина купил разрешенный к продаже продукт, что является несчастным случаем, а не добровольно употреблял токсические вещества.
ВС указал, что факт покупки алкогольного напитка, разрешенного к употреблению у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность, не свидетельствует о добровольности приобретения и употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий. Верховный суд отправил дело на пересмотр.