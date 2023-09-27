Пушков придумал новый лозунг для американской политики

Сенатор Пушков: Скоро лозунгом американской политики станет: «Каждому президенту – по импичменту!»

Tекст: Антон Никитин

Пушков заявил в своем Telegram-канале, что республиканцы в Конгрессе «взялись за дело», запустив процедуру импичмента президента США Джо Байдена. При этом российский сенатор отметил, что даже если в Сенате США, где у демократов большинство, импичмент предсказуемо провалится, то угроза позорного изгнания с поста президента будет довлеть над Байденом и Демократической партией в предвыборный год.

По словам Пушкова, цель республиканцев понятна и заключается в том, чтобы не столько выгнать действующего президента США из Белого дома, сколько попортить нервы демократам и подорвать их позиции в предвыборный год.

Российский сенатор призвал обратить внимание на возросшую неустойчивость американской политики. Он пояснил, что если в 20-и веке импичмент означал нечто страшное – это был подлинный «хоррор» для президента США, и применен он был только против Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала, то в 21-ом веке импичмент становится чуть ли не нормой: то демократы начинают процедуру против 45-го президента США Дональда Трампа, то республиканцы против действующего американского президента Джо Байдена.

«Скоро лозунгом американской политики станет такой: «Каждому президенту – по импичменту!» – сыронизировал Пушков.

Напомним, 12 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена. В ответ Байден обвинил республиканцев в попытке через импичмент устроить «шатдаун» – временное прекращение деятельности американского правительства из-за невозможности принять бюджет.