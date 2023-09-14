Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.2 комментария
Байден обвинил республиканцев в попытке устроить «шатдаун» через импичмент
Байден объяснил попытку республиканцев объявить ему импичмент их желанием приостановить деятельность правительства
Президент США Джо Байден заявил, что расследование в рамках объявления ему импичмента является попыткой Республиканской партии устроить «шатдаун» – временное прекращение деятельности американского правительства из-за невозможности принять бюджет.
Байден сказал, что республиканцы «хотят объявить импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства». По словам президента, его «все постоянно спрашивают об импичменте», но он «встает каждое утро, не задумываясь» об этом.
«Я не шучу, у меня есть дело, которое надо делать. Мне надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан на ежедневной основе», – приводит его слова ТАСС.
Его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в Конгрессе «потратили целый год, расследуя» прежнюю деятельность Байдена «и не нашли никаких улик». Она обвинила республиканцев в использовании «политического трюка».
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена.