  • Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    36 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    15 комментариев
    14 сентября 2023, 04:22

    Байден обвинил республиканцев в попытке устроить «шатдаун» через импичмент

    Байден объяснил попытку республиканцев объявить ему импичмент их желанием приостановить деятельность правительства

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что расследование в рамках объявления ему импичмента является попыткой Республиканской партии устроить «шатдаун» – временное прекращение деятельности американского правительства из-за невозможности принять бюджет.

    Байден сказал, что республиканцы «хотят объявить импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства». По словам президента, его «все постоянно спрашивают об импичменте», но он «встает каждое утро, не задумываясь» об этом.

    «Я не шучу, у меня есть дело, которое надо делать. Мне надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан на ежедневной основе», – приводит его слова ТАСС.

    Его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в Конгрессе «потратили целый год, расследуя» прежнюю деятельность Байдена «и не нашли никаких улик». Она обвинила республиканцев в использовании «политического трюка».

    Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена.

    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

    Коментарии (69)
    13 сентября 2023, 07:28
    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами

    Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в ночь на среду нанесли удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем были отправлены три безэкипажных катера ВСУ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Все катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

    При попадании украинских крылатых ракет повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте, говорится в сообщении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.

    Коментарии (149)
    13 сентября 2023, 16:19
    Пилот приземлившегося в поле самолета на допросе объяснил причину нехватки топлива
    Пилот приземлившегося в поле самолета на допросе объяснил причину нехватки топлива
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут, сказал командир экипажа Сергей Белов на допросе.

    Перед посадкой у самолета оставалось топлива на несколько минут, при этом воздушное судно проходило осмотр техников в Домодедово, а в сочинском аэропорту командир сам принимал самолет и ничего не заметил, заявил Белов в ходе допроса следователям, передает «Лента.ру».

    При этом полет шел в штатном режиме, но возле Омска отказала гидравлика. Также в ходе рейса наблюдались и другие трудности – порывистый ветер и короткая полоса для аварийного приземления. Исходя из этого Белов решил лететь в Новосибирск.

    После смены курса шасси были убраны, но створки не сдвинулись, поскольку в гидравлике не было достаточного давления. По расчетам экипажа, топлива хватало до Новосибирска, но его количество начало резко уменьшаться, и командир подал сигнал бедствия, попросив подготовиться к аварийной посадке.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у этого случая посадки самолета на поле общего с инцидентом в Московской области несколько лет назад, когда пилот посадил самолет на кукурузной плантации.

    Коментарии (23)
    13 сентября 2023, 10:21
    Овечкин отреагировал на призыв Гашека ввести санкции против русских в НХЛ
    Овечкин отреагировал на призыв Гашека ввести санкции против русских в НХЛ
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику бывшего вратаря Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не применяет санкций к русским игрокам.

    По словам Овечкина, его не сильно интересуют заявления Гашека, потому что клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, сообщают «Известия».

    Ранее Гашек предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

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    13 сентября 2023, 11:37
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Отвечая на вопрос, как может Пекин прокомментировать высказывание Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, Мао Нин ответила, что не имеет представления о бэкграунде данного заявления, Киев должен дать разъяснение и объясниться, передает ТАСС.

    Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая якобы слабый интеллектуальный потенциал, они не анализируют последствия собственных действий.

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    13 сентября 2023, 17:14
    Эксперт: Покупать iPhone 15 в России будут только безумцы

    Эксперт Муртазин назвал целевую аудиторию для iPhone 15 в России

    Эксперт: Покупать iPhone 15 в России будут только безумцы
    @ JOHN G. MABANGLO/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Смартфоны от американской компании Apple превратились в «тяжелый люкс», заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя стоимость одного из вариантов нового iPhone 15 в России, которая составит почти 207 тыс. рублей.

    Интернет-магазин «Яндекс Маркет» в своих социальных сетях рассказал, что новый iPhone 15 Pro с размером памяти 256 ГБ будет продаваться в России за 206 тыс. 990 рублей. Предзаказ открывается 13 сентября.

    «iPhone превратился в тяжелый люкс, как бренды Prada или Birkin. Это не то, что покупают массовые потребители, потому что для массового потребителя это недоступный продукт. Он по сравнению с iPhone 14 у нас стоит фактически в 1,5 раза дороже. А если сравнивать это с ценами на аналогичные смартфоны на системе Android, то разница вообще в 2 раза», – говорит Муртазин.

    По словам собеседника, смартфоны с намного большим функционалом, нежели у iPhone 15, и гибкими экранами можно приобрести по более низкой цене. «Мне кажется, что надо быть безумцем, чтобы покупать эти продукты по такой цене. И количество россиян, которые все-таки приобретут новый смартфон, будет незначительное – это десятки тысяч по всей стране. Причем большинство телефонов будет покупаться, скорее всего, в кредит», – считает эксперт.

    Он полагает, что реальной популярной альтернативой в премиальном сегменте станут смартфоны от компаний Samsung и Huawei. Также популярностью пользуются смартфоны Xiaomi, однако эта компания пока не имеет возможности продавать премиальные аппараты, поэтому она не является прямым конкурентом Apple.

    Во вторник американская компания Apple продемонстрировала смартфоны iPhone 15 и новое поколение часов.

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    13 сентября 2023, 11:21
    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах

    Спикер МИД Захарова заявила, что Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш в связи с заявлениями МИД республики о том, что выборы в новых российских регионах якобы прошли незаконно, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Москве такие оценки сочли неприемлемыми, они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что диплинии азербайджанской стороне был проведен демарш, где российская сторона высказалась по этому поводу.

    Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что выборы на присоединенных территориях РФ якобы проведены незаконно и не имеют юридической силы.

    Коментарии (72)
    13 сентября 2023, 05:45
    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека

    Губернатор Развожаев: При атаке ВСУ по Севастополю, предварительно, пострадали 24 человека

    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на среду, по предварительным данным, пострадали 24 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор, добавив, что гражданским объектам в городе ничто не угрожает.

    Говоря о числе пострадавших, Развожаев уточнил, что состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». Пациентам оказывают всю необходимую помощь, заверил глава региона.

    Ранее Развозжаев сообщил об украинской атаке на «не гражданский объект», в результате которой вспыхнул сильный пожар.

    Коментарии (47)
    13 сентября 2023, 17:07
    В Киеве признали невозможность сбить российские бомбы ФАБ-500

    ВВС Украины заявили, что практически не могут сбивать российские бомбы ФАБ-500

    В Киеве признали невозможность сбить российские бомбы ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно, заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат газете The Washington Post.

    По его словам, теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их практически невозможно сбить, передает РИА «Новости».

    По мнению Игната, единственное практичное решение – это вести стрельбу по самолетам, а не по бомбам, но для этого нужны современные истребители, которых у Киева нет.

    Ранее Игнат заявил, что ВСУ необходимо 60 американских истребителей F-16 для выполнения боевых задач. По его словам, истребители можно отправить на аэродромы в разных уголках страны для обороны.

    Коментарии (17)
    13 сентября 2023, 16:11
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    @ Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский осенью готов объявить России полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

    По его словам, объявить войну России Зеленский собирается в конце осени. Экс-депутат в своем Telegram-канале заявляет, что это решение позволит «уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (32)
    13 сентября 2023, 16:43
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим использовал при атаке на севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили источники в британской прессе.

    Ракеты Storm Shadow использовались при атаке на судоремонтный завод, заявил один из источников Sky News, передает ТАСС.

    Киевский режим в ночь на среду нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

    Коментарии (50)
    13 сентября 2023, 15:48
    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине

    В ЕК заявили о важности единства по отношению к Африке, ранее проявленного к Украине

    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    По ее словам, ЕС должен продемонстрировать «такое же единство по отношению к Африке, какое показал к Украине», так как необходимо развивать выгодное для обеих сторон партнерство, передает ТАСС.

    «Мы вместе с …Боррелем разработаем новую стратегическую концепцию, которую представим на следующем саммите ЕС – Африка», – отметила она, подчеркнув, что ЕС следует сконцентрироваться на сотрудничестве как с правительствами стран Африки, так и общественными организациями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (31)
    13 сентября 2023, 16:27
    Концерты Мусагалиева после его визита в Донбасс оказались под угрозой срыва в Казахстане
    Концерты Мусагалиева после его визита в Донбасс оказались под угрозой срыва в Казахстане
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане призвали отменить концерты российской команды КВН «Камызяки» после визита ее участников в Донбасс.

    Комик Азамат Мусагалиев и его соратник по команде КВН «Камызяки» Денис Дорохов выступили в Донбассе, где похвалили местных жителей, восстанавливающих свой город, и пожелали им мирного неба, здоровья, и улыбок, после чего попали под «отмену» в Казахстане, передает Starhit.

    Билеты на грядущие концерты КВНщиков в республике, запланированные на октябрь, внезапно пропали из продажи, а в соцсетях появилась петиция об отмене выступлений. При этом официальных заявлений об отмене концертов нет.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР.

    Коментарии (29)
    13 сентября 2023, 18:28
    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении

    Пашинян: Армения перестала полагаться на Россию как гаранта безопасности

    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении
    @ Berlin Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

    Пашинян отметил, что Ереван не может полагаться на Москву, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления конфликта с Баку, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр заявил, что Армения хочет иметь независимую, суверенную страну, но нельзя оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. «Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», – заключил Пашинян.

    Ранее глава правительства Армении заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

    Коментарии (45)
    13 сентября 2023, 20:33
    В Бразилии решили пересмотреть участие в МУС

    В Бразилии заявили о возможности отказаться от участия в МУС

    В Бразилии решили пересмотреть участие в МУС
    @ Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильское руководство может пересмотреть решение об участии страны в Международном уголовном суде (МУС), заявил глава бразильского Минюста Флавий Дину.

    МУС вписан в бразильскую правовую систему, но многие страны, «в том числе наиболее могущественные», не сделали такого, заявил Дину, передает ТАСС.

    По его словам, Бразилия может пересмотреть решение о присоединении к соглашению, так как отсутствует равноправие в том, что касается применения «этого инструмента в разных странах». Министр напомнил, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия.

    Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вопрос об аресте его российского коллеги Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера МУС.

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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