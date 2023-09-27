  • На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
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    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

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    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

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    27 сентября 2023, 13:28

    Захарова призвала Ереван услышать сигналы Москвы

    Захарова: Россия всегда бережно относилась к отношениям с Арменией и призывает Ереван услышать сигналы Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия рассчитывает, что ее сигналы относительно отношений с Арменией будут услышаны руководством республики и все двусторонние договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией и рассчитывает, что сигналы Москвы будут услышаны руководством республики и восприняты должным образом, а все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран, передает ТАСС.

    Захарова указала, что Россия продолжает выполнят свою миссию, российские миротворцы находятся в регионе – это лучшее подтверждение намерений России. Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не была и не будет инициатором или причиной обострения отношений с Арменией.

    Ранее МИД заявлял, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией.

    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

    Коментарии (16)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (36)
    27 сентября 2023, 11:12
    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе

    Во время операции в Карабахе погибли 180 военных и 12 сотрудников МВД Азербайджана

    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Во время антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 человека, получили ранения 511 военных ВС Азербайджана, сообщает Минздрав республики.

    Отмечается, что при этом 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 – МВД республики, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минздраве сообщили, что 511 военных получили ранения.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (7)
    26 сентября 2023, 20:29
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе по меньшей мере 125 человек погибли, их останки перевезены в Армению, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

    Министр заявила, что останки тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе доставлены в подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация, передает ТАСС.

    Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (5)
    24 сентября 2023, 14:53
    Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ

    Премьер Армении Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ и призвал их заменить

    Tекст: Вера Басилая

    Структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ, заявил армянский премьер-министр страны Никол Пашинян.

    Армянский премьер обратился к гражданам республики с посланием, в котором заявил о якобы неэффективности международных структур безопасности, в которых на сегодняшний день состоит Армения. По словам Пашиняна, нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать такой очевидный вывод, передает канал «360».

    Он подчеркнул, что «некоторые партнеры» Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив «все нормы корректности» и «взятые договорами обязательства», пишет «Газета.Ru».

    Пашинян также заявил, что «незаконная блокада Лачинского коридора» и «нападение на Нагорный Карабах» поднимают вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента. По его словам, также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ.

    Он считает, что защитить Армению может ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Напомним, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах.

    Ранее в Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (26)
    25 сентября 2023, 17:02
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждения о том, что Россия инспирировала протесты в Армении, не имеют ничего общего с действительностью. Москва, в отличие от Запада, такими вещами не занимается, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В дипведомстве подчеркнули, что Москва, в отличие от Запада, не организовывает цветные революции, и утверждения о том, что протесты инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Российские дипломаты также указали, что Пашинян «по странному совпадению» не заметил многочисленные факты преследования протестующих в Армении, сообщается в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД также обратили внимание, что посол США тесно контактирует с правительством Армении, и явно с подачи властей на этом фоне развернулась антироссийская вакханалия.

    Ранее в МИД России заявили, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе на Россию и российских миротворцев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2023, 08:56
    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Бывший мэр Еревана Базеян арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти
    @ Armenian Second TV Channel/YouTube

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в Армении заключил бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна, обвиняемого в попытке узурпации власти, под арест.

    Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян, передает ТАСС.

    Между тем полиция Армении ранним утром вторника задержала 32 протестующих, которые перекрывали улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

    Напомним, оппозиция Армении требует, чтобы Пашинян покинул должность премьера до 5 октября.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 01:32
    В результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали 200 человек

    Омбудсмен Нагорного Карабаха Степанян: В результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали 200 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

    Уточняется, что мощностей близлежащих медучреждений не хватает, необходима помощь санавиации, передает «Коммерсант».

    Степанян отметил, что бензозаправочная станция расположена вне города. Как отметила армянскому изданию Armenpress.am. депутат Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, на заправке выдавали бензин тем, кто выезжает в Армению.

    «В момент взрыва на заправке находились сотни людей», – подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что машины скорой помощи вывезли из Нагорного Карабаха 23 тяжелораненых гражданина в Ереван.

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    24 сентября 2023, 19:17
    Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Карабаха в Армению

    Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Нагорного Карабаха в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению, всего перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка, сообщили в Министерстве обороны России.

    Всего в сопровождении миротворцев в Армению переправлено пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта, перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.

    Отмечается, что миротворцы помогли доставить 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ для мирного населения Нагорного Карабаха. Кроме того, вооруженными формированиями Карабаха уже сдано более 1,2 тыс. единиц стрелкового оружия, а также около 130 тыс. боеприпасов.

    Также в Минобороны сообщили, что в расположении Российского миротворческого контингента остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка.

    Ранее сообщалось, что первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла в Армению.

    Между тем, Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (4)
    24 сентября 2023, 21:29
    Степанакерт подключили к энергосистеме Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Города Ханкенди (Степанакерт) в Нагорном Карабахе подключен к азербайджанской энергосистеме, сообщила администрация президента Азербайджана.

    Уточняется, что Ханкенди (Степанакерт) отключили от энергосистемы Армении и подключили к Азербайджану. Отмечается, что таким образом продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных в Евлахе на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2023, 19:53
    Протестующие с требованием отставки Пашиняна начали шествие по улицам Еревана

    Участники акции протеста с требованием отставки Пашиняна начали шествие по улицам Еревана

    Tекст: Вера Басилая

    Армянская оппозиция и протестующие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начали шествие по улицам города после акции на площади Республики, одна из колонн подошла к зданию полиции.

    На улице Налбандяна первые ряды колонны демонстрантов образовали живую цепь, движение транспорта на протяжении всего маршрута приостановлено, передает РИА «Новости».

    Между тем, у здания МВД Армении усилены меры безопасности.

    Один из входов в здание блокируют бойцы Службы национальной безопасности, другой вход охраняет полицейский спецназ. Представители оппозиции выкрикивают требования властям Армении, полиция не реагирует.

    Ранее на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.

    Коментарии (4)
    24 сентября 2023, 22:35
    Макрон пообещал следить за целостностью Армении на фоне ситуации в Карабахе

    Президент Франции Макрон: Париж следит за соблюдением целостности Армении на фоне операции Азербайджана в Карабахе

    Tекст: Антон Никитин

    Париж пристально следит за соблюдением территориальной целостности Армении на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Политик заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что в случае каких-либо угроз целостности Армении Франция выступит «на стороне армянского народа и за соблюдение международного права». По его словам, Париж очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, потому что именно это, по его словам, поставлено на карту, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул на смену Ереваном внешнеполитического вектора. Накануне глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами.

    Коментарии (9)
    24 сентября 2023, 16:04
    Совбез Армении анонсировал встречу Пашиняна и Алиева в Испании

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана Ильхама Алиева запланирована на 5 октября в испанской Гранаде, сообщил Совет безопасности Армении.

    В сообщении Совбеза отмечается, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян планирует на следующей неделе встретиться в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для обсуждения встречи Пашиняна и Алиева в Гранаде 5 октября, передает ТАСС.

    В Брюсселе у Григоряна запланирована его встреча c советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Баку создал правительственную рабочую группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

    Коментарии (5)
    24 сентября 2023, 17:19
    Первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла в Армению

    Первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла на временное проживание в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Эвакуированные семьи из Нагорного Карабаха прибыли в Армению, их встречают в Международном комитете Красного Креста, сообщило госагентство «Арменпресс».

    Сообщается, что первая группа эвакуированных уже приехала в Корнидзор, жителей Нагорного Карабаха регистрируют, оцениваются первоочередные потребности. По предварительным данным, в группе около 30 эвакуированных, передает РИА «Новости».

    В агентстве уточнили, что жители Нагорного Карабаха будут расселены не только в Сюникской области, при необходимости их отправят в другой регион Армении.

    Ранее Армения вывезла из Карабаха 23 тяжелораненых гражданина.

    Между тем, Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

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    Экономические показатели России не оставляют сомнений ни у кого: перестройка российской экономики закончилась. Россия легко обходит санкции и снова стала хорошо зарабатывать на нефтяном экспорте. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ в шоке, как России так быстро удалось справиться с санкциями. В чем же наша уникальность? Подробности

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    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

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    Украинский нацист взорвал канадский либерализм

    Приглашение украинского нациста в парламент Канады вызвало бурную реакцию среди польских и еврейских общин государства. В результате спикер парламента Энтони Рота, который был ответственен за эту провокационную акцию, подал в отставку. Как произошедший инцидент отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике западных стран? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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