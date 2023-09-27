В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Захарова призвала Ереван услышать сигналы Москвы
Захарова: Россия всегда бережно относилась к отношениям с Арменией и призывает Ереван услышать сигналы Москвы
Россия рассчитывает, что ее сигналы относительно отношений с Арменией будут услышаны руководством республики и все двусторонние договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией и рассчитывает, что сигналы Москвы будут услышаны руководством республики и восприняты должным образом, а все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран, передает ТАСС.
Захарова указала, что Россия продолжает выполнят свою миссию, российские миротворцы находятся в регионе – это лучшее подтверждение намерений России. Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не была и не будет инициатором или причиной обострения отношений с Арменией.
Ранее МИД заявлял, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией.