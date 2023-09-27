В России оценили безвозмездные сборы с бизнеса в 114 млрд рублей

Российское правительство запланировало получить безвозмездные сборы с бизнеса в сумме 114 млрд рублей

Tекст: Александра Юдина

Так, доходы «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет могут составить 114,5 млрд рублей, то есть доходы по этой статье составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений в этом году, передает РБК.

По состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составляет 73,3 млрд рублей, при этом около 3 млрд поступило в бюджет в декабре 2022 года.

Тем не менее, эксперты указывают, что в 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 млрд рублей, а в следующие два года их вообще не планируется.

Тем временем международные институты снова резко улучшили прогнозы по российской экономике – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам года ждут прибавки ВВП на 0,8% вместо падения на 1,5, а Международный валютный фонд (МВФ) третий раз подряд отмечает положительную динамику.