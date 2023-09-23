На Западе улучшили прогнозы по российской экономике

ОЭСР сообщила об ожиданиях роста ВВП России на 0,8% в 2023 году

Tекст: Александра Юдина

Как заявляют аналитики, структурная трансформация в условиях санкций уже приносит свои плоды, передает РИА «Новости».

По информации сентябрьского доклада ОЭСР, экономика России в 2023 году увеличится на 0,8%, в 2024 – на 0,9, хотя ранее говорилось о полуторапроцентном сокращении.

Также в организации также скорректировали прогноз по инфляции – 5,2% вместо 5,4.

При этом МВФ в этом году уже трижды менял оценки, в январе предполагали рост на 0,3%, теперь – сразу на полтора, 2024 – на 1,3%.

Как уточнили в МВФ, показатели были пересмотрены в связи с «объективными данными» по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие.

Также сообщается, что скорректирован прогноз Минэкономразвития России – поначалу в ведомстве рассчитывали на 1,2%, сейчас – на 2,8.

Ранее российское правительство одобрило проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Госдумы.

