Американист: Трюдо подвел Канаду под оправдание нацизма

Американист Васильев: Канадцев долго убеждали, что украинский нацизм – это российский вымысел

Tекст: Евгений Поздняков

«Ситуация в канадском парламенте обнажила очень глубокий конфликт в местном обществе. В стране наблюдается усиление антисемитских взглядов, что признают даже сами власти. На почве ненависти к евреям совершается несколько сотен правонарушений в год. Кроме того, многие граждане обвиняют Израиль в распространении ковида», – сказал американист Владимир Васильев.

«Также мы можем видеть конфликт между диаспорами – противоречия возникли между украинцами, которые в том числе являются потомками уехавших нацистов, и еврейской общиной. Ну а ситуация в парламенте стала последней каплей», – отмечает собеседник.

«Помимо этого, можно с уверенностью сказать, что Канада сделала неоправданно большой акцент на Украину, хотя та не лежала в области прямых экономических и политических интересов Оттавы. Это произошло в том числе благодаря действиям местной восточноевропейской диаспоры», – акцентирует он.

«Трюдо, будучи слабым политиком, неспособным найти компромисс между разными политическими силами, не разобрался в теме и привел Канаду на грань оправдания нацизма. Примечательно, что долгое время канадцев убеждали, что украинский нацизм – это российский вымысел. Теперь Запад пожинают плоды такой точки зрения», – резюмировал Васильев.

Ранее стало известно, что инцидент с присутствием украинского эсэсовца в канадском парламенте вызвал скандал внутри страны. Об этом пишет издание Politico. Депутат-консерватор Мишель Ремпель назвал произошедшее «пятном» на репутации Оттавы. Он отметил, что ситуация наглядно показала «отвратительное, вопиющее отсутствие рассудительности» у местного правительства.

В свою очередь депутат Ирек Кусмерчик назвал инцидент «глубоко болезненным» для всех польских канадцев. По его словам, дивизия, в которой состоял украинский нацист, была «исключительно жестокой», а на ее плечах лежит ответственность за убийство «тысячи евреев и поляков».

Подчеркивается, что кризис постепенно нарастает, и оппозиционные партии настаивают на отставке Энтони Рота, спикера Палаты общин парламента, который признал ответственность за приглашение эсэсовца на заседание. Издание пишет, что если политик не сложит полномочия добровольно, ситуация может усугубиться и другие члены органа могут попытаться вынудить его покинуть пост путем голосования.

В Москве произошедшее в Канаде также раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности. По его мнению, западные страны вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма. Он отметил, что это означает возможность проявления человеконенавистнической идеологии «то там, то сям».

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее фарсом. Она также подчеркнула, что это может привести к глобальной трагедии. Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что инцидент является позором для Канады. Дипломат уверен, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции. По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям.

Произошедшее также вызвало сильнейшую международную реакцию. Так, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо, пишет РИА «Новости».

Заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент нациста пропагандой Москвы, прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как украинский эсэсовец оказался в парламенте Канады.