Москва осудила нападение на посольство Кубы в США

Захарова: Россия решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США

Tекст: Ольга Никитина

В комментарии спикера российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД России, отмечается, что подобное преступление против кубинской дипмиссии в Вашингтоне происходит не впервые. Подчеркивается, что в США культивируется атмосфера угроз против правительства Острова свободы.

Захарова заявила, что данное преступление не должно остаться безнаказанным. По ее словам, ответственные должны понести суровое наказание. Россия, как отметила представитель внешнеполитического ведомства, ожидает от американских властей скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

Россия потребовала от принимающей стороны безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств. Также Москва выражает «солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству», добавила Захарова.

Напомним, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье. Он подчеркнул, что нападения происходят не впервые и повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил нападение на диппредставительство страны в Вашингтоне и призвал власти США отреагировать на случившееся.