В Херсонской области разъяснили статус украинского языка в школах

Tекст: Ольга Иванова

Комментарий Галченкова в своем Telegram-канале разместил депутат Херсонской областной думы первого созыва Евгений Кузьмин.

«Учебные планы каждая образовательная организация разрабатывает в соответствии с конструктором учебных планов. Каждый учебный план состоит из так называемой обязательной части для учеников 1–4 классов и учеников 5–9 классов. В этой обязательной части (инвариантной, которая не подлежит изменению) есть предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Каким именно будет этот «родной язык», определяет родитель и пишет соответствующее заявление на имя директора», – пояснил Галченков.

Он напомнил, что в области можно выбрать в качестве изучаемого «родного языка» один из трех вариантов: русский, украинский, крымско-татарский, но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык» и «Литературное чтение». То есть данные предметы являются обязательными к изучению так же, как и родной язык.

«Но если «Русский язык» и «Литературное чтение» изучают все дети с 1 по 11 классы без всяких заявлений, то «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются с учетом заявления родителей. И если в классе даже один ребенок будет, чьи родители выбрали «родной» – русский или «родной» – украинский язык, мы обязаны обеспечить образовательный процесс этому ребенку в соответствии с заявлением его родителей», – заключил министр.



На ваш взгляд Какое образование в России лучше? Гуманитарное

Техническое

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Ранее в Херсонской области для общения и делопроизводства разрешили использовать украинский и крымско-татарский языки.