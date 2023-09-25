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    Африканцы добились финального поражения Франции
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    Военный США: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    Над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ
    С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
    Белорусам запретили иметь беспилотники
    Эфиопия запретила вывоз кофе
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

    9 комментариев
    25 сентября 2023, 20:24

    В Херсонской области разъяснили статус украинского языка в школах

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Херсонской области три языка могут использоваться русский, украинский и крымско-татарский. Любой из этих языков может быть выбран родителями для изучения в качестве родного языка. Но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык», заявил министр образования Херсонской области Алексей Галченков.

    Комментарий Галченкова в своем Telegram-канале разместил депутат Херсонской областной думы первого созыва Евгений Кузьмин.

    «Учебные планы каждая образовательная организация разрабатывает в соответствии с конструктором учебных планов. Каждый учебный план состоит из так называемой обязательной части для учеников 1–4 классов и учеников 5–9 классов. В этой обязательной части (инвариантной, которая не подлежит изменению) есть предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Каким именно будет этот «родной язык», определяет родитель и пишет соответствующее заявление на имя директора», – пояснил Галченков.

    Он напомнил, что в области можно выбрать в качестве изучаемого «родного языка» один из трех вариантов: русский, украинский, крымско-татарский, но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык» и «Литературное чтение». То есть данные предметы являются обязательными к изучению так же, как и родной язык.

    «Но если «Русский язык» и «Литературное чтение» изучают все дети с 1 по 11 классы без всяких заявлений, то «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются с учетом заявления родителей. И если в классе даже один ребенок будет, чьи родители выбрали «родной» – русский или «родной» – украинский язык, мы обязаны обеспечить образовательный процесс этому ребенку в соответствии с заявлением его родителей», – заключил министр.

    На ваш взгляд
    Какое образование в России лучше?



    Результаты


    Ранее в Херсонской области для общения и делопроизводства разрешили использовать украинский и крымско-татарский языки.

    25 сентября 2023, 07:41
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада», что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, по ее словам, «попали в зернохранилище», передает ТАСС.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

    Коментарии (43)
    25 сентября 2023, 09:59
    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение

    «Коммерсант»: Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение

    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Молдавии предложили Газпрому заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза», пишут российские СМИ.

    По информации «Коммерсанта», молдавская сторона отправила «Молдовагазу» (Газпром – основной акционер, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения вместе с результатами аудита долга перед российской компанией.

    Кишинев, согласно документу, требует немедленно списать долги «Молдовагаза» перед компанией «Факторинг Финанс», которая подконтрольна Газпрому и которой переуступлен долг «Молдовагаза» в размере 275 млн долларов, а также перед самим Газпромом (еще 433 млн долларов).

    Взамен, по данным издания, власти Молдавии предлагают, чтобы «Молдовагаз» оплатил Газпрому 153,57 млн долларов в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Выплата, согласно предложению, должна быть осуществлена до конца 2025 года. Кроме того, Молдавия выразила готовность отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с «неправильным распределением» транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около 160 млн долларов).

    По данным «Коммерсанта», схема представлена в переписке между чиновниками министерства энергетики Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами.

    Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов.

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    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

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    25 сентября 2023, 12:02
    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО

    ТАСС: Комитет Совфеда предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости в период проведения спецоперации поездок в страны – члены НАТО, сообщил источник в верхней палате парламента.

    Источник ТАСС сообщила, что комитет рассмотрел «конкретные факты» и «решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы». В комитете Совета Федерации подчеркнули, что это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.

    По данным СМИ, летом Нарусова находилась в Испании.

    Коллеги, по словам источника, считают возмутительным, что сенатор выезжала в страну НАТО в период СВО, когда альянс фактически ведет войну против России. Он отметил, что «будучи пойманной на этом», сенатор «даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона».

    Источник добавил, что по информации комитета СФ, Нарусова пересекла границу 18 июля и отсутствовала до 6 августа.

    Кроме того, также «в связи с неоднократными обращениями граждан» официально вынесен вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты. Отмечается, что сенатор не предоставила справок, которые бы подтверждали уважительную причину неявки.

    При этом в аппарате Нарусовой заявили «Газете.Ru», что не знают о вынесенном в отношении нее предупреждении из-за поездки в страну НАТО. Там отметили, что в понедельник сенатор находилась на заседании профильного комитета.

    Коментарии (82)
    25 сентября 2023, 06:23
    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

    Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта
    @ www.kremlin.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты, выразил мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

    «Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

    По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

    «Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

    По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

    Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.

    Коментарии (42)
    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    На кадрах, опубликованных ранее Минобороны запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ около Урожайного.

    Сообщалось, что украинские военные забрасывали позиции российских войск гранатами. Калашников «умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим». В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя «никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 02:50
    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте

    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Посольство России в Оттаве направляет ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо с требованием разъяснений в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат сообщил, что посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. Степанов напомнил, что СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Как подчеркнул российский дипломат, чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция». Оппозиция Канады призвала премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за чествование нациста.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

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    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

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    25 сентября 2023, 09:02
    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море

    Финский эксперт Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Серия стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут», которую на прошлой неделе провел экипаж корвета «Стойкий», является «не самым обычным делом», пишут финские СМИ.

    Как заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии газете Ilta-Sanomat, «такое происходит не каждый год». При этом, по его словам, «уникальными» прошедшие учения считать нельзя. Эксперт добавил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, к примеру, технические и учебные причины, передает «Царьград».

    В свою очередь председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра заявлял, что Россия «при желании» могла бы оказать на Финляндию давление при помощи прошедших маневров. Тогда финны оказались бы в «исключительной ситуации», считает он. При этом, по его мнению, в настоящее время ситуация не такая.

    В середине сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

    Коментарии (6)
    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

    Коментарии (13)
    24 сентября 2023, 23:57
    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ

    Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки ВСУ

    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    После ракетных атак ВСУ российская армия наносит мощные удары по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам бывшего аналитика ЦРУ, ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью. Джонсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли ВСУ нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Удар был нанесен британскими ракетами.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2023, 13:21
    Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к «мужчине по вызову»

    Wyborcza: Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к «мужчине по вызову»

    Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к «мужчине по вызову»
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, сообщает газета Wyborcza.

    По данным газеты, священники из города Домброва Гурнича устроили вечеринку, на которую приехал мужчина по вызову, при этом участники вечеринки «принимали таблетки для улучшения потенции», передает РИА «Новости».

    По информации Wyborcza, приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, один из участников вечеринки вызвал скорую, нодругие «не захотели впускать медицинских спасателей» и врачам пришлось вызывать полицию, чтобы оказать помощь. По данным газеты, польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.

    Ранее Ватикан наказал польских архиепископа Лешека Глудзе и епископа Эдварда Яняке по делу о сексуальных злоупотреблениях в костеле.

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    25 сентября 2023, 01:59
    Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

    Член Союза театральных деятелей России Александр Чупин: Умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина

    Tекст: Антон Никитин

    Советская и российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина умерла в воскресенье в возрасте 65 лет, сообщил член Союза театральных деятелей РФ Александр Чупин.

    Чупин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «ушла» актриса Вологодского драматического театра Ангелина Ноздрина. Он уточнил, что Ноздрина умерла спустя чуть больше года после смерти мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

    Ангелина Ноздрина родилась в Душанбе в 1958 году. С 2000 года жила и работала в Вологде, была актрисой в Вологодском драматическом театре. Исполнила роли в сериалах «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче». 12 сентября актрисе исполнилось 65 лет.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (28)
    25 сентября 2023, 09:26
    Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»

    Володин назвал семь фактов, подтверждающих проигрыш Запада в «войне на истощение» против России

    Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    В своем Telegram-канале Володин отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники влили в милитаризацию киевского режима огромные средства.

    Однако в результате это привело, в частности, к нехватке оружия и боеприпасов у Запада, отметил Володин. В подтверждение он привел высказывание теперь уже бывшего министра обороны Британии Уоллеса, а также признание Байдена.

    Вторым фактом, который привел председатель Госдумы, является утрата доверия населения Европы и США к политикам. Он напомнил, что деятельность Байдена, согласно соцопросам, не одобряют 57% граждан, президента Франции Эммануэля Макрона – 69%, а канцлера Германии Олафа Шольца – 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине, подчеркнул Володин.

    Третьим фактом, подтверждающим проигрыш Запада, является провал контрнаступления киевского режима, отметил Володин.

    Кроме того, в Европе и США возникли экономические проблемы. Так, в Германии сокращают социальные выплаты семьям, во Франции перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств, напомнил председатель нижней палаты российского парламента.

    Пятым фактом Володин назвал нехватку личного состава ВСУ.

    Шестым фактом, по словам Володина, является то, что Украина стала банкротом. ВВП этой страны по итогам прошлого года упал на 30,4%, что стало наихудшим результатом в истории страны. Финансовая самостоятельность Украиной утрачена, констатировал он.

    Седьмым фактом Володин считает демографическую катастрофу на Украине. Он отметил, что из страны бежали свыше 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения, подчеркнул Володин.

    Впереди, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ждет либо капитуляция киевского режима на условиях России, либо Украина перестанет существовать как государство.

    Москва ранее заявляла, что готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.

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