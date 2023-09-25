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В Херсонской области разъяснили статус украинского языка в школах
На территории Херсонской области три языка могут использоваться русский, украинский и крымско-татарский. Любой из этих языков может быть выбран родителями для изучения в качестве родного языка. Но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык», заявил министр образования Херсонской области Алексей Галченков.
Комментарий Галченкова в своем Telegram-канале разместил депутат Херсонской областной думы первого созыва Евгений Кузьмин.
«Учебные планы каждая образовательная организация разрабатывает в соответствии с конструктором учебных планов. Каждый учебный план состоит из так называемой обязательной части для учеников 1–4 классов и учеников 5–9 классов. В этой обязательной части (инвариантной, которая не подлежит изменению) есть предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Каким именно будет этот «родной язык», определяет родитель и пишет соответствующее заявление на имя директора», – пояснил Галченков.
Он напомнил, что в области можно выбрать в качестве изучаемого «родного языка» один из трех вариантов: русский, украинский, крымско-татарский, но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык» и «Литературное чтение». То есть данные предметы являются обязательными к изучению так же, как и родной язык.
«Но если «Русский язык» и «Литературное чтение» изучают все дети с 1 по 11 классы без всяких заявлений, то «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются с учетом заявления родителей. И если в классе даже один ребенок будет, чьи родители выбрали «родной» – русский или «родной» – украинский язык, мы обязаны обеспечить образовательный процесс этому ребенку в соответствии с заявлением его родителей», – заключил министр.
Ранее в Херсонской области для общения и делопроизводства разрешили использовать украинский и крымско-татарский языки.