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В университетах Еревана начали арестовывать участвовавших в митингах студентов
В вузах Еревана начали арестовывать студентов, которых заметили на протестах против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили СМИ.
Об этом сообщили в Telegram-канале Ura.ru. Местные Telegram-каналы опубликовали видео из Ереванского политехнического университета, на котором видно, как полицейские «заломали руки» студентам и вывели из здания.
Накануне на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.