В университетах Еревана начали арестовывать участвовавших в митингах студентов

Tекст: Валентина Григоренко

Об этом сообщили в Telegram-канале Ura.ru. Местные Telegram-каналы опубликовали видео из Ереванского политехнического университета, на котором видно, как полицейские «заломали руки» студентам и вывели из здания.

Накануне на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.