Сыровар Сирота ответил на обвинения бывшей жены

Tекст: Ольга Иванова

Так, по словам Сироты, бывшая жена пытается выставить его человеком, «ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше, которая старше него и непримечательной внешности». При этом он отмечает, что ушел от женщины, «брак для которой к 20-му году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками», сообщает «Комсомольская правда».

Сирота рассказал, что бывшая жена пытается выбить из него побольше денег «на комфортную и роскошную жизнь» себе, а брачный договор был подписан у нотариуса в 2016 году, а не в реанимации после родов, как рассказывает экс-супруга.

Сирота подчеркнул, что целью брачного договора было обезопасить часть имущества, так как на тот момент существовал риск банкротства. Стерлигова самостоятельно передала свое имущество мужу, поскольку не хотела заниматься бизнесом.

Сирота подписал «непосильное для него алиментное соглашение», по которому он выплатил на сегодняшний день больше 33 млн рублей, оказавшись в долгах. Но в итоге сыровар решил оспорить его в суде.

Ранее Пелагея пожаловалась, что ей по брачному контракту остаются только долги и дети, а все имущество уходит супругу.