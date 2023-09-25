В Московском зоопарке рассказали, сколько лет новорожденная панда проживет в России

Tекст: Татьяна Косолапова

«Общемировая практика показывает, что только когда детенышу большой панды исполняется 3–4 года, тогда его направляют в Китай для дальнейшего размножения и участия в программе по сохранению редкого вида животных», – сообщили в зоопарке.

Поэтому как минимум еще три года бамбуковый медвежонок останется в Москве. «Мы в любом случае будем в тесном контакте и с китайским центром по размножению панд, и с китайским посольством – будем следовать в рамках их рекомендаций», – пояснили в пресс-службе.



Большие панды являются одними из самых редких животных на планете. Обитают они исключительно в Китае и считаются его национальным достоянием. Более того, все панды мира, в том числе появившиеся на свет в других странах, принадлежат Китаю. Зоопаркам, которые хотят принять их на попечение, бамбуковых медведей дают в аренду.



Панд самца Жуи и самку Диндин, которые месяц назад стали родителями, Россия получила во взрослом возрасте, однако и эти животные остаются собственностью Китая. Медведи переданы для проживания в Москве на 15 лет – в 2034 году они должны вернуться на родину.