Осмотры маленькой панды проводят в заранее подготовленном инкубаторе – там поддерживается комфортная температура и влажность воздуха, есть пеленочки, одеяла и подушечки с семенами китайского коричника (фото: Московский зоопарк/ТАСС)

Коллеги из Китая подтвердили, что все параметры соответствуют норме, детеныш правильно и пропорционально растет и развивается, хорошо набирает вес (фото: Московский зоопарк/ТАСС)

Сейчас видно, что Диндин более отдохнувшая, а у малышки появилась шерстка и более совершенная терморегуляция. Также мама-панда дает детенышу выползти, спокойно ест бамбук и даже спит так, что медвежонок лежит на ней, полностью раскрытый (фото: Московский зоопарк/ТАСС)

Сотрудники зоопарка вместе со специалистом из Китая круглосуточно наблюдают за мамой Диндин и ее детенышем. Сначала самка прятала медвежонка, мало спала, почти не ела и отвлекалась на писк малышки (фото: Московский зоопарк/ТАСС)

Исполняется ровно месяц с момента рождения в Московском зоопарке детеныша панд Жуи и Диндин. Зоологи провели осмотр медвежонка и определили пол – это самка. Размер малышки – 36,8 см, масса – 1288 граммов (фото: Московский зоопарк/ТАСС)

Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности Перейти в раздел

Расплаты за рабство требует от Запада не та страна Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности Перейти в раздел

Новый самолет защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Атаку провели Су-24, которые являются носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. По мнению экспертов, для защиты Крыма и Севастополя нужно уничтожать эти штурмовики в местах базирования. Решить эту задачу поможет модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который только поступил в распоряжение ВКС. Подробности Перейти в раздел

Необычный русский протест вызвал ненависть властей стран Прибалтики Эстонская полиция поднята на борьбу с участниками необычного для государства флешмоба. Десятки жителей Эстонии прикрепили на свои автомобили наклейки «Я русский». В итоге демонстрация принадлежности к русскому этносу объявлена противоправным деянием, «провокацией». Но многие участники акции не готовы капитулировать. Они уверены, что если сейчас не утвердить свое право быть русским, то в недалеком будущем может дойти и до этнических чисток. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел