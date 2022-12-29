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Детенышу панды в Московском зоопарке исполнился один месяц
Исполняется ровно месяц с момента рождения в Московском зоопарке детеныша панд Жуи и Диндин. Зоологи провели осмотр медвежонка и определили пол – это самка. Размер малышки – 36,8 см, масса – 1288 граммов (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Сотрудники зоопарка вместе со специалистом из Китая круглосуточно наблюдают за мамой Диндин и ее детенышем. Сначала самка прятала медвежонка, мало спала, почти не ела и отвлекалась на писк малышки (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Сейчас видно, что Диндин более отдохнувшая, а у малышки появилась шерстка и более совершенная терморегуляция. Также мама-панда дает детенышу выползти, спокойно ест бамбук и даже спит так, что медвежонок лежит на ней, полностью раскрытый (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Коллеги из Китая подтвердили, что все параметры соответствуют норме, детеныш правильно и пропорционально растет и развивается, хорошо набирает вес (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Осмотры маленькой панды проводят в заранее подготовленном инкубаторе – там поддерживается комфортная температура и влажность воздуха, есть пеленочки, одеяла и подушечки с семенами китайского коричника (фото: Московский зоопарк/ТАСС)