Боксерский зал для детей открыли в селе в Херсонской области

«Единая Россия» помогла открыть боксерский зал для детей в селе в Херсонской области

В помещении сделали ремонт, настелили ковры, оборудовали ринг, оборудовали помещение боксерскими грушами и мешками. Сразу после открытия зала две группы юных спортсменов они приступили к занятиям, мастер-класс провели тренеры из Геническа. От региона-шефа Республики Адыгея и местных предпринимателей детям, которые уже записались в секцию бокса, на открытии зала подарили новые боксерские перчатки и «лапы», чтобы тренировки проходили с удовольствием.

Тренер-преподаватель Андрей Волощук рассказал, что два года назад в селе Фрунзе был зал бокса, где дети тренировались и показывали отличные результаты, но потом все затихло.

Тренировки прекратились из-за кадрового голода и проблем с помещением. Местные жители обратились к секретарю Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Кастюкевичу. При содействии партии к вопросу подключилась Федерация бокса Херсонской области. Ее руководитель и член фракции «Единой России» в Херсонской облдуме Владимир Косов организовал помещение, подыскал тренеров и помог с инвентарем. Он пообещал, что недостающий инвентарь довезут, будут организована младшая и старшая группы, куда планируется набрать 30 ребят.

Зал был безвозмездно предоставлен администрацией Генического округа. С ремонтом и инвентарем помогли представители региона-шефа – Республики Адыгея.

Руководитель рабочей группы от Республики Адыгея Хизир Хотко заявил, что совместная работа будет продолжаться.

«Спорстмены дружат, общаются и сегодня это наверное самое главное», – подчеркнул Хотко.

По словам Кастюкевича, усилиями Адыгеи в Геническе по «Народной программе» партии «Единая Россия» возводят два физкультурно-оздоровительных комплекса. Сенатор отметил, что в области спортивные школы приступают к работе, создают клубы, проводят турниры. Спортсмены Херсонщины выезжают на Всероссийские турниры в соседние регионы.