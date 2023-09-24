Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ на запорожском направлении
МО: Экипажи Ка-52 и Ми-28 уничтожили живую силу ВСУ на запорожском направлении
Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.
Как рассказал командир экипажа с позывным Спартак, разведкой было выявлено скопление и живой силы противника до 30 человек в одной из лесополос, передает ТАСС. Он добавил, что была поставлена задача по уничтожению выявленной цели неуправляемыми ракетами (НАР). Спартак добавил также, что вместе с живой силой российские вертолетчики уничтожают также и легкобронированную технику, пикапы, БДР, БМП.
В Минобороны добавили, что в ходе проведения СВО экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО продолжают срывать безуспешные попытки ВСУ атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков.