Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ на запорожском направлении

МО: Экипажи Ка-52 и Ми-28 уничтожили живую силу ВСУ на запорожском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал командир экипажа с позывным Спартак, разведкой было выявлено скопление и живой силы противника до 30 человек в одной из лесополос, передает ТАСС. Он добавил, что была поставлена задача по уничтожению выявленной цели неуправляемыми ракетами (НАР). Спартак добавил также, что вместе с живой силой российские вертолетчики уничтожают также и легкобронированную технику, пикапы, БДР, БМП.

В Минобороны добавили, что в ходе проведения СВО экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО продолжают срывать безуспешные попытки ВСУ атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков.