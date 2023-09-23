Лавров назвал не соответствующим действительности заявление Гутерриша по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Министр подчеркнул, что многих удивило выступление Гутерриша, когда он «неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей», передает ТАСС.

Лавров добавил, что Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад.

Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.