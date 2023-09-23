Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Система ПВО перехватила выпущенную ВСУ по Бердянску ракету
Российская система ПВО перехватила над запорожским Бердянском пущенную украинской армией ракету.
В 19.09 киевский режим попытался нанести по Бердянску ракетный удар. Система ПВО ВС России отработала успешно, сообщили в администрации Запорожской области, передает ТАСС.
По предварительным данным, разрушений и жертв нет.
Ранее в субботу системы ПВО отработали в Севастополе.