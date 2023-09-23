Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
Надежда Украины на ракеты ATACMS – безосновательна, так как получение этого вида оружия не позволит Киеву выйти из тупика, пишет издание 19FortyFive.
Как заявил автор статьи, США не позволят ВСУ атаковать территорию России ракетами, поэтому преимущество в воздухе останется у Москвы, пишет Ura.Ru.
Также отмечается, что США не разрешат Киеву атаковать российские аэродромы внутри России, что не позволит решить вопрос перехвата инициативы в борьбе с российскими ВВС.
Ранее СМИ сообщалось, что власти Штатов близки к тому, чтобы согласиться на передачу Киеву ракет ATACMS, но небольшого количества. Но тогда же в Белом доме заявили об отказе.