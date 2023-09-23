В Анапе назначен суд о сносе жилья семьи Милохина

В Анапе назначен суд по вопросу о сносе жилья приемной семьи Милохина

Tекст: Ольга Иванова

Власти утверждают, что проверка была проведена «на основании жалобы». Установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушение градостроительных требований при возведении объектов: жилой дом и две хозпостройки построены с нарушением норм отступа, одна из построек «имеет признаки магазина одежды», передает РИА «Новости».

В мэрии уточнили, что территория общего пользования была занята самовольно.

Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил, что администрация города требует снести их дома. А также он рассказал о закрытии семейного магазина, который, по его словам, был единственным источником дохода семьи.

Напомним, Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства. Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.